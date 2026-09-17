El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó que se ampliará la cobertura del programa de Seguridad Alimentaria en Tamuín, donde durante 2026 se han entregado más de 6 mil 500 apoyos a familias de distintas comunidades del municipio.

Durante una reunión de trabajo con delegados de Tamuín de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), el gobernador, Ricardo Gallardo señaló que la ampliación permitirá atender a más familias y mantener la entrega directa de los apoyos, particularmente en localidades donde persisten condiciones de rezago social.

Ricardo Gallardo ampliará apoyos alimentarios en Tamauín. (cortesía )

Ricardo Gallardo mantendrá contacto con las comunidades para identificar nuevas necesidades

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, explicó que el contacto permanente con las comunidades permitirá identificar nuevas necesidades y ampliar la cobertura en más localidades de Tamuín, mediante la coordinación entre Sedesore, autoridades municipales y representantes comunitarios.

Ricardo Gallardo ampliará apoyos alimentarios en Tamauín. (cortesía )

El gobernador de San Luis Potosí, indicó que este esquema de coordinación continuará con delegados de los 59 municipios para ampliar la cobertura de los programas sociales y mantener una distribución ordenada, transparente y directa de los apoyos a las familias potosinas.