Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, destacó el crecimiento de la conectividad aérea del estado, luego de que el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga movilizara 656 mil 402 pasajeros de enero a agosto de 2026.

La cifra representa un incremento de 22.9 por ciento frente a los 534 mil 246 pasajeros registrados durante el mismo periodo de 2025. Tan solo en agosto, el aeropuerto contabilizó 107 mil 965 viajeros.

Ricardo Gallardo destaca aumento de pasajeros en aeropuerto de San Luis Potosí

El gobernador señaló que durante su administración se ha ampliado la conectividad aérea de San Luis Potosí mediante nuevas opciones de traslado hacia destinos nacionales e internacionales.

Actualmente, el estado cuenta con vuelos directos hacia Chicago, Houston, Dallas y San Antonio, Texas, en Estados Unidos, además de conexiones nacionales con Monterrey, Guadalajara y Puerto Vallarta.

Ricardo Gallardo indicó que continuarán las gestiones con las aerolíneas para ampliar la oferta de destinos y aprovechar la ubicación estratégica de San Luis Potosí.

Durante agosto, el tráfico aéreo registrado en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga estuvo compuesto por 72 mil 776 pasajeros en vuelos nacionales y 35 mil 189 en rutas internacionales.

San Luis Potosí busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales

El gobernador destacó que una mayor conectividad aérea genera alternativas de traslado para las familias potosinas y favorece actividades relacionadas con el turismo, los negocios y la llegada de inversiones.

Asimismo, señaló que el crecimiento en el número de pasajeros refleja el dinamismo de la actividad aérea en la entidad y la importancia de contar con mayores opciones de conexión con otras regiones del país y destinos internacionales.

Finalmente, Ricardo Gallardo Cardona afirmó que su administración mantendrá las gestiones con las aerolíneas para sumar nuevas rutas y consolidar a San Luis Potosí como un punto de conexión entre distintas regiones de México y otros destinos internacionales.