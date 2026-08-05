Ricardo Gallardo Cardona inauguró el nuevo Paso a Desnivel Vehicular de Circuito Potosí y avenida de Las Torres, una obra estratégica que contó con una inversión de 250 millones de pesos y que beneficiará a más de 200 mil usuarios de la zona metropolitana.

La infraestructura, ubicada frente a la Arena Potosí, permitirá agilizar los traslados y mejorar la conectividad entre la capital del estado, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos y la zona industrial.

Además, fue concluida en menos de cinco meses, convirtiéndose en uno de los proyectos viales ejecutados con mayor rapidez en la entidad.

Ricardo Gallardo fortalece la movilidad con nuevo paso a desnivel en Circuito Potosí

Durante la inauguración, el mandatario estatal destacó que la obra inició el pasado 26 de febrero y fue entregada en tiempo récord, luego de resolver uno de los principales puntos de congestionamiento vehicular de la zona metropolitana.

Hoy entregamos una obra moderna, segura y funcional que durante décadas fue necesaria para resolver uno de los principales puntos de congestionamiento de la zona metropolitana. Este paso a desnivel representa menos tiempo en el tráfico, traslados más seguros y mejores condiciones de movilidad para miles de familias potosinas. Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí.

El gobernador explicó que el proyecto fue construido con materiales de alta calidad e incorpora iluminación LED, señalamiento vial moderno y un sistema de captación y desfogue pluvial, infraestructura que permitió mantener la circulación sin afectaciones durante las recientes lluvias y brindar mayor seguridad a quienes transitan por la zona.

Ricardo Gallardo entrega obra vial que mejorará movilidad de más de 200 mil usuarios. (cortesía)

Paso a desnivel de Circuito Potosí beneficiará a más de 80 colonias

La obra incluye una glorieta superior, vialidades laterales de dos carriles, nueva iluminación, señalamiento horizontal y vertical, así como la repavimentación de 14 mil metros cuadrados en laterales y crucero.

Estos trabajos permitirán ordenar la circulación y mejorar el acceso a más de 80 colonias ubicadas en los alrededores del proyecto.

Gallardo Cardona señaló que el nuevo paso a desnivel fortalece uno de los corredores con mayor flujo vehicular de San Luis Potosí, al integrarse con otros proyectos viales de Circuito Potosí, como los puentes ubicados en bulevar Valle de los Fantasmas, calle 71, avenida Juárez, Vía Alterna Sur y el puente del Hospital del Niño y la Mujer.

Añadió que esta infraestructura facilitará los traslados de trabajadores, estudiantes, transportistas, visitantes y familias, además de mejorar la conexión hacia la Arena Potosí, la Feria Nacional Potosina y los principales corredores industriales y comerciales de la zona metropolitana.

Empresarios potosinos que acompañaron al gobernador durante la inauguración reconocieron la importancia de esta obra para fortalecer la actividad económica, atraer inversiones y mejorar las condiciones de movilidad en el estado.