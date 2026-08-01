El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sostuvo una nueva reunión virtual de trabajo con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para dar seguimiento al proyecto de instalación de 400 consultorios médicos gratuitos en la entidad, con los que se ampliará la atención preventiva y el acceso a servicios de salud en municipios y comunidades.

El mandatario destacó que esta estrategia se complementará con el programa Clínicas Rosas, que ofrece consultas, medicamentos y atención especializada sin costo, consolidando una red estatal de servicios médicos cercanos, accesibles y gratuitos para quienes más lo necesitan.

Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum acuerdan instalar 400 consultorios gratuitos. (cortesía )

¿Cómo funcionarán los 400 consultorios gratuitos en San Luis Potosí?

Ricardo Gallardo explicó que los nuevos consultorios se distribuirán estratégicamente en las cuatro regiones, con prioridad en las zonas donde existe una mayor demanda de atención médica. El proyecto permitirá acercar consultas de primer contacto, prevención, detección oportuna y seguimiento de enfermedades a miles de familias potosinas.

Ricardo Gallardo y Claudia Sheinbaum acuerdan instalar 400 consultorios gratuitos. (cortesía )

Señaló que la coordinación permanente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum continúa traduciéndose en acuerdos concretos para San Luis Potosí. Ambas administraciones trabajan en la definición de las ubicaciones, el modelo de operación y la puesta en marcha de los 400 consultorios, para avanzar hacia una cobertura de salud sin límites en todo el estado.