Ricardo Gallardo Cardona informó que avanzan los trabajos de preparación para la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, con un programa integral de limpieza, rehabilitación y mantenimiento tanto en el recinto ferial como en las vialidades aledañas,.

El mandatario estatal destacó que diversas dependencias del Gobierno de San Luis Potosí realizan acciones para renovar la imagen urbana y garantizar accesos más cómodos y ordenados antes del inicio de la feria.

San Luis Potosí prepara una Fenapo 2026 con espacios renovados y seguros (Cortesía )

Fenapo 2026 mejora accesos y vialidades para recibir a millones de visitantes

Como parte de los preparativos, el Gobierno estatal interviene avenidas y calles cercanas al recinto, entre ellas avenida de Las Torres y avenida Juárez, donde se llevan a cabo labores de deshierbe, poda, barrido, recolección de residuos y pintura de guarniciones.

Además, se realizan obras para mejorar la movilidad en la zona, entre las que destacan la conclusión de la pavimentación de la calle Julián Carrillo y los trabajos que continúan en la calle Venezuela, infraestructura que beneficiará tanto a los habitantes de las colonias cercanas como a los asistentes que diariamente acudirán a la feria.

San Luis Potosí prepara una Fenapo 2026 con espacios renovados y seguros (Cortesía )

Al interior del recinto ferial se desarrollan labores de limpieza general, mantenimiento de áreas comunes y desazolve de la red de drenaje, con el propósito de facilitar el flujo del agua durante la temporada de lluvias y prevenir encharcamientos.

Ricardo Gallardo señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para garantizar que cada espacio se encuentre en condiciones óptimas, ofreciendo una Fenapo 2026 con instalaciones renovadas, mayor seguridad y una mejor experiencia para visitantes locales, nacionales e internacionales.