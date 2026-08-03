El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, informó a cuatro días del arranque de la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026, que todo se encuentra listo para iniciar la máxima fiesta de las y los potosinos, que abrirá el próximo 8 de agosto con la presentación de Gloria Trevi en el Teatro del Pueblo y Remmy Valenzuela en el Palenque.

Destacó que este año la feria ofrecerá una cartelera musical sin precedentes, encabezada por Katy Parry y Mötley Crüe, además de artistas nacionales y latinoamericanos de diversos géneros para el disfrute de toda la familia.

Ricardo Gallardo anuncia arranque de la FENAPO. (cortesía)

¿Qué novedades tendrá la FENAPO 2026?

El mandatario resaltó que esta edición aumentará la experiencia de las y los visitantes con el incremento de 62 a 100 juegos mecánicos, dando prioridad a las atracciones infantiles para reducir los tiempos de espera y brindar mayor comodidad a niñas y niños.

A ello se suman los espectáculos gratuitos de Peppa Pig y Transformers que se presentarán diariamente en la Plataforma 4 de los pabellones, ampliando la oferta de entretenimiento familiar.

Ricardo Gallardo anuncia arranque de la FENAPO. (cortesía)

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, también destacó la renovación integral del Palenque, que ahora contará con instalaciones modernas funcionales para transformar la experiencia de las y los asistentes.

Entre las mejoras se encuentran un guardarropa, baños totalmente equipados, una nueva sala de prensa y dos restaurantes que ofrecerán mayor comodidad y una experiencia más completa durante las presentaciones artísticas.

Ricardo Gallardo anuncia arranque de la FENAPO. (cortesía)

FENAPO 2026 contará con operativo de seguridad y movilidad

El gobernador de San Luis Potosí, afirmó que la seguridad está garantizada mediante un operativo coordinado entre la Guardia Civil Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, con el objetivo de proteger a los más de nueve millones de visitantes que se esperan durante la FENAPO 2026.

Añadió que también habrá un dispositivo especial de movilidad encabezado por la Policía Vial de la capital, mientras que el nuevo Paso a Desnivel Vehicular, que será inaugurado este miércoles 5 de agosto, permitirá agilizar la circulación del transporte público y de miles de automovilistas que acudirán a disfrutar de la máxima fiesta de San Luis Potosí.

Ricardo Gallardo anuncia arranque de la FENAPO. (cortesía)

Respecto a las condiciones climatológicas, el gobernador Ricardo Gallardo, aseguró que, aunque existen pronósticos de lluvia para algunos días de la feria, previamente se realizaron trabajos de desazolve en los principales canales de desfogue de agua, por lo que las instalaciones están preparadas para evitar inundaciones y garantizar que el público pueda disfrutar sin contratiempos de los conciertos y actividades programadas, especialmente en el Teatro del Pueblo.