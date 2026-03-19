El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que enviará formalmente ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma electoral local.

Esta propuesta tiene como objetivo primordial adecuar la legislación de San Luis Potosí a los lineamientos del denominado Plan B de la reforma electoral, buscando una armonización normativa que permita optimizar el funcionamiento democrático en la entidad.

Ricardo Gallardo va por reforma electoral para SLP; busca proporcionalidad en municipios y ahorro administrativo

Ricardo Gallardo dio a conocer que en próximos días enviará al Congreso del estado un proyecto de reforma electoral que aplicará para San Luis Potosí.

El mandatario estatal explicó que el eje central de esta reforma es la implementación de criterios de proporcionalidad poblacional para integrar los cabildos municipales.

Además, la iniciativa contempla una reducción sustancial en el número de regidores en los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí, con el fin de eliminar la burocracia excesiva y redirigir el ahorro presupuestal hacia la ejecución de obras públicas prioritarias para la ciudadanía.

Con esta reforma electoral, la cantidad de representantes en los ayuntamientos será congruente con el número de habitantes de cada zona.

Reforma electoral (Cuartoscuro / Ángel Hernández)

Ricardo Gallardo detalló que, mientras la capital potosina podría contar con un máximo de 15 regidores, municipios con menor población como Soledad de Graciano Sánchez tendrían ocho o nueve, y localidades aún más pequeñas, como Coxcatlán, reducirían su cabildo a solo tres o cuatro integrantes.

Finalmente, la propuesta también prevé adecuaciones presupuestales restrictivas en diversos organismos, incluyendo el Instituto de Fiscalización Superior del Estado.

El gobernador subrayó que su proyecto será similar en un 70 por ciento al Plan B de la reforma electoral, enfocándose en la austeridad y en garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente en beneficio de los potosinos.