El gobernador de Sonora, Rubén Rocha Moya, junto con la coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa y el General de División, Héctor Ávila Alcocer, comandante de la Tercera Región Militar, mantuvieron un encuentro con familiares de los cuatro trabajadores atrapados en la mina Santa Fe, en la sierra de Rosario, con el objetivo de supervisar las labores de rescate.

Durante la reunión, las autoridades estatales y municipales aseguraron que el caso se trabaja en coordinación con el gobierno federal y con la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizando una búsqueda integral que permita lograr el rescate de los mineros.

Gobernador Rocha supervisa labores de rescate en mina Santa Fe

En su mensaje, el gobernador agradeció el apoyo de la presidenta y explicó que 36 especialistas de Defensa se encuentran trabajando en el rescate junto con especialistas de la empresa, quienes sirven como guías. Asimismo, aseguró que se mantiene comunicación con las familias para garantizar una atención y apoyo integral.

“Ya nos vimos ahorita, ya platicamos con ellos. Estamos atendiendo también esa parte. Ahí vamos a estar muy cerca de ellos también” Rubén Rocha, gobernador de Sonora

Especialistas trabajan para localizar con vida a cuatro mineros atrapados en mina Santa Fe (cortesía)

Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, señaló que este rescate se está efectuando gracias a la coordinación con el gobierno estatal, federal, autoridades militares y la misma empresa, pues se tiene un objetivo común, que es sacar a los cuatro trabajadores con vida.

“Estamos haciendo un trabajo muy importante para poder rescatarlos en las próximas horas con vida. El segundo punto más importante es el vínculo y la comunicación que tenemos con los familiares” Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil

Finalmente, la funcionaria dio a conocer que se ha mantenido comunicación con los mineros y aseguró que se encuentran tranquilos, por lo que los trabajos de rescate se realizarán las 24 horas del día.