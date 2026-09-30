El copiloto de un vuelo con destino a Israel habría apuñalado al piloto mientras se encontraban en ruta.

De acuerdo con Fox News, el avión de Flydubai tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita, luego de que pasajeros escucharán ruidos fuertes y gritos en la cabina.

Inicialmente se habría reportado un posible secuestro del avión; sin embargo, el incidente habría sido resultado de un pleito entre los pilotos.

Vuelo hacia Israel aterriza de emergencia en Arabia Saudita; esto es lo que se sabe

La mañana del miércoles 30 de septiembre se reportó un fuerte incidente dentro de un avión Boeing 737 Max 8 de la aerolínea Flydubai que había despegado de Dubai con destino a Tel Aviv.

De acuerdo con los primeros reportes, el vuelo FZ1073, matrícula A6-FKF se encontraba a alrededor de 34 mil pies de altura, cuando usuarios experimentaron “maniobras anómalas”.

Posteriormente se informó que el avión tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Ariana Saudita.

Fox News reportó que un pasajero señaló que el copiloto habría apuñalado al piloto, quien cayó sobre los controles, lo que habría ocasionado las maniobras anómalas.

Asimismo, señaló que varios pasajeros reportaron haber escuchado gritos dentro de la cabina antes del aterrizaje en Tabuk.

El supuesto apuñalamiento se habría originado por un pleito entre los pilotos y no por un secuestro como se había manejado en un principio.

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