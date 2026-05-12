Las remesas volvieron a colocarse en el centro del debate económico de México luego de que especialistas advirtieran sobre la creciente dependencia que millones de familias mantienen respecto al dinero enviado por migrantes desde Estados Unidos.

Aunque estos recursos continúan siendo uno de los principales motores financieros para distintos estados, especialistas señalaron que México aún enfrenta el reto de convertir ese flujo económico en inversión productiva y desarrollo regional sostenible.

De acuerdo con estimaciones académicas en recientes análisis económicos, cerca de 38 millones de mexicanos y mexicoestadounidenses en Estados Unidos generaron alrededor de 2.27 billones de dólares durante el 2024, reflejando el enorme peso económico de esta comunidad en la economía norteamericana.

Remesas en México desaceleran pese a crecimiento registrado en 2026

Datos recientes del Banco de México muestran que las remesas comenzaron a desacelerarse tras más de diez años de crecimiento constante. Además, analistas relacionan este comportamiento con factores como endurecimiento migratorio en Estados Unidos, cambios laborales y fluctuaciones del tipo de cambio.

Tan solo en marzo del 2026, México captó más de 5 mil millones de dólares en remesas, con un incremento anual cercano al 5%, según análisis financieros. Sin embargo, especialistas advierten que parte de este crecimiento respondió a movimientos coyunturales y no necesariamente a mejores condiciones para trabajadores migrantes.

Por su parte, el especialista financiero Manuel Herrejón Suárez consideró que el país normalizó la llegada de remesas sin construir suficientes mecanismos para canalizar esos recursos hacia proyectos de inversión, ahorro patrimonial o infraestructura regional.

Según explicó, la mayor parte del dinero enviado desde Estados Unidos continúa destinándose al consumo inmediato, pago de servicios y necesidades básicas, mientras la integración hacia esquemas productivos sigue siendo limitada.

Dependencia económica y retos para México

Especialistas también advierten que esta situación refleja una dependencia estructural de ingresos generados fuera del país, particularmente en regiones con bajos niveles de empleo y alta migración.

Además, el contexto político y comercial entre México y Estados Unidos podría influir en el comportamiento futuro de las remesas, especialmente ante nuevas políticas migratorias y revisiones relacionadas con el T-MEC.

Para analistas económicos, el verdadero desafío consiste en transformar parte de estos recursos en oportunidades de crecimiento de largo plazo que fortalezcan la economía nacional y reduzcan la vulnerabilidad financiera de millones de familias.