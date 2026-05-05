Las remesas en México crecieron 4.9% en marzo de 2026 y alcanzaron los 5 mil 394 millones de dólares, de acuerdo con el área de Estudios Económicos de BBVA.

Se trata del mayor aumento registrado en los últimos 16 meses; es decir, desde diciembre de 2024, cuando las remesas incrementaron en 10.6%.

Remesas. (Tomada de Contenido)

Remesas crecieron 4.9% en marzo en México por esta razón

El aumento del 4.9% en las remesas durante marzo rompe con una mala racha y podría indicar una posible recuperación de dinero hacia México en 2026.

Según BBVA Research, en abril ya se preveía que la volatilidad y el fortalecimiento del peso frente al dólar serían factores que impulsarían la llegada de remesas.

Sin embargo, esto se debería principalmente al conflicto entre Estados Unidos e Irán, no por factores fundamentales del empleo o ingreso de los migrantes mexicanos.

Pese a la política antimigrante de Donald Trump, aún no ha sido posible determinar si esta política ha tenido efectos evidentes en los flujos de remesas a México.

Peso (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Michoacán y Guanajuato recibieron más remesas en 2026

De acuerdo con los datos, solo en marzo de 2026 ingresaron 5 mil 394 millones de dólares del extranjero a México por concepto de remesas familiares.

Michoacán y Guanajuato siguieron siendo las principales entidades receptoras de remesas en el país, con un ingreso de 1,249 millones de dólares cada una entre enero y marzo.

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