Las remesas en México crecieron 4.9% en marzo de 2026 y alcanzaron los 5 mil 394 millones de dólares, de acuerdo con el área de Estudios Económicos de BBVA.
Se trata del mayor aumento registrado en los últimos 16 meses; es decir, desde diciembre de 2024, cuando las remesas incrementaron en 10.6%.
Remesas crecieron 4.9% en marzo en México por esta razón
El aumento del 4.9% en las remesas durante marzo rompe con una mala racha y podría indicar una posible recuperación de dinero hacia México en 2026.
Según BBVA Research, en abril ya se preveía que la volatilidad y el fortalecimiento del peso frente al dólar serían factores que impulsarían la llegada de remesas.
Sin embargo, esto se debería principalmente al conflicto entre Estados Unidos e Irán, no por factores fundamentales del empleo o ingreso de los migrantes mexicanos.
Pese a la política antimigrante de Donald Trump, aún no ha sido posible determinar si esta política ha tenido efectos evidentes en los flujos de remesas a México.
Michoacán y Guanajuato recibieron más remesas en 2026
De acuerdo con los datos, solo en marzo de 2026 ingresaron 5 mil 394 millones de dólares del extranjero a México por concepto de remesas familiares.
Michoacán y Guanajuato siguieron siendo las principales entidades receptoras de remesas en el país, con un ingreso de 1,249 millones de dólares cada una entre enero y marzo.
Le siguen:
- Jalisco: 1,193 millones de dólares
- Ciudad de México: 1,154 millones de dólares