El Banco de México (Banxico) dio a conocer este martes 3 de febrero que el flujo de remesas a México cayó un 4.6% en 2025, por lo que se rompió una racha de aumento progresivo.

De acuerdo con la información, desde hace 11 años consecutivos, el envío de remesas a México reportaba un incremento, pues solo se alcanzaron 61 mil 791 millones de dólares.

Banxico (Moisés Pablo Nava)

Caída de remesas rompe racha de once años; el flujo disminuyó 4.6%

El flujo de remesas a México sufrió una caída de 4.6% durante 2025, alcanzando apenas casi 62 mil millones de dólares, cuando en 2024 se reportaron 64 mil 745 millones de dólares.

Las cifras se dieron a conocer recientemente en un informe de Banxico, institución que atribuyó este comportamiento, principalmente, a las políticas migratorias de Estados Unidos.

Cabe recordar que durante 2025, el Congreso de Estados Unidos aprobó un impuesto a las remesas, por lo que las operaciones disminuyeron y migraron a los medios electrónicos.

Pese a lo anterior, México se mantiene como el segundo mayor receptor de remesas a nivel mundial, por detrás de la India, siendo estas una gran fuente de ingresos externos para el país.