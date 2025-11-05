El Banco de México reveló que las remesas de Estados Unidos hacia México siguen cayendo, pues lleva seis meses de retrocesos y muestra un panorama débil que se extenderá hasta 2026.

De acuerdo con la información, la caída de remesas a México estaría influenciada por la incertidumbre que generan las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE)

Remesas a México van en descenso en los últimos seis meses; el panorama es débil hasta 2026

Según datos del Banco de México, el monto de remesas que se registraron en septiembre de 2025 fue de 5 mil 214 millones de dólares, que representan una caída anual del 2.7%.

Pese a que esta cifra de la caída de las remesas parece moderada, los efectos alcanzan hasta a 4.9 millones de familias mexicanas que dependen del dinero que se envía a México.

Los registros de septiembre de 2025 evidencian que las remesas tienen seis meses de retrocesos y, el panorama que se muestra es débil y así se mantendrá hasta el 2026.