El Banco de México reveló que las remesas de Estados Unidos hacia México siguen cayendo, pues lleva seis meses de retrocesos y muestra un panorama débil que se extenderá hasta 2026.

De acuerdo con la información, la caída de remesas a México estaría influenciada por la incertidumbre que generan las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE)

Remesas a México van en descenso en los últimos seis meses; el panorama es débil hasta 2026

Según datos del Banco de México, el monto de remesas que se registraron en septiembre de 2025 fue de 5 mil 214 millones de dólares, que representan una caída anual del 2.7%.

Pese a que esta cifra de la caída de las remesas parece moderada, los efectos alcanzan hasta a 4.9 millones de familias mexicanas que dependen del dinero que se envía a México.

Los registros de septiembre de 2025 evidencian que las remesas tienen seis meses de retrocesos y, el panorama que se muestra es débil y así se mantendrá hasta el 2026.

Calculadora y billetes de dólares, hace referencia a las remesas de Estados Unidos
Remesas han ido a la baja (Michelle Rojas / SDPNoticias)