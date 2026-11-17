El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó recompensas por 20 millones de dólares para quien ofrezca información que lleve a la detención Donaldo Calderón-Calderón, alias El Teniente Jr. y a la condena de Azel Bladimir Montejo Zaen, alias Mosh, ambos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las ofertas de recompensa de hoy están autorizadas por el Subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley en virtud del NRP, que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desarticular el narcotráfico transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia” Departamento de Estado de Estados Unidos

Ambos hombres del CJNG de origen guatemalteco son considerados narcoterroristas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Las recompensas ofrecidas son parte del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés).

Estados Unidos señala a Mosh y El Teniente Jr. de narcotráfico

El Teniente Jr. del CJNG se encuentra prófugo de la justicia y es buscado tanto en México como en Guatemala por conspiración para distribución de cocaína.

El Mosh ya ha sido capturado pero se busca más información para lograr sus condenas por conspiración para la distribución de cocaína.

Además de narcotráfico, ambos hombres son señalados de extorsión, tráfico de armas, trata de personas y asesinato, principalmente en la zona fronteriza de México y Guatemala.

Cómo obtener recompensa por información del Mosh y El Teniente Jr.

La recompensa por cada uno de los objetivos es de 10 millones de dólares, que da en total 20 millones de dólares.

Para reportar ante el departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional puede comunicarse al teléfono +1 619 643 2325 ya sea mediante WhatsApp, Telegram o Signal.

Las acusaciones que ambos tienen en su contra son desde 2018 pen el caos de Mosh y 2019 en el caso de El Teniente Jr. en el Tribunal del Distrito Sur de California.