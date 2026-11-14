El 13 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la policía estatal respondieron a un ataque armado en la comunidad de La Aldea, Silao, Guanajuato, mientras atendían una denuncia anónima.

Durante el enfrentamiento contra miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), seis agresores fueron abatidos en el lugar de los hechos.

Como resultado de esta intervención oficial, las autoridades decomisaron trece armas de fuego, además de diversos cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos, motocicletas y sustancias ilícitas.

Tras estos acontecimientos, se implementó un operativo para reforzar la seguridad en toda la región afectada por la violencia.

Defensa reporta seis integrantes del CJNG abatidos tras agresión armada en Silao (@Defensamx1 / X )

Defensa informa que seis integrantes del CJNG fueron abatidos tras operativo en Silao

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Secretaría de la Defensa (Defensa) reportó los detalles del operativo y el enfrentamiento armado en Silao, Guanajuato, confirmando que seis integrantes del CJNG fueron abatidos.

El operativo comenzó tras recibir un reporte al 089 que alertaba sobre personas armadas en un inmueble de la calle Solidaridad, en la comunidad de La Aldea, municipio de Silao.

Al arribar al lugar, civiles armados iniciaron una agresión a balazos desde la azotea y el interior de la vivienda, impactando al menos una unidad oficial.

Al repeler el ataque armado para neutralizar la agresión, seis integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) murieron en el lugar.

Ningún elemento del Ejército, la Guardia Nacional ni de las fuerzas estatales resultó lesionado durante la intervención.

Durante el operativo en Silao se aseguraron 13 armas de fuego, equipo táctico, vehículos y droga

Se aseguraron 13 armas de fuego en total (nueve armas largas y cuatro cortas), junto con abundante cartuchería y cargadores de diversos calibres.

Las autoridades decomisaron tres vehículos, motocicletas, chalecos balísticos, cascos de protección táctica y un envoltorio con presunta droga.

En la propiedad se ubicaron prendas de vestir con insignias del CJNG y referencias directas a una célula delictiva local identificada como “Los Aldeanos”.

Defensa reporta seis integrantes del CJNG abatidos tras agresión armada en Silao (@Radio_Formula / X )

El inmueble quedó bajo custodia para el procesamiento de indicios, mientras peritos y autoridades ministeriales realizaron el levantamiento de los cuerpos de los seis abatidos y se reforzó la vigilancia en el municipio.

Todo el arsenal, los vehículos y las drogas decomisadas fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Irapuato.

La Fiscalía inició las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar formalmente a las seis personas fallecidas y determinar el origen del armamento y las prendas con insignias del CJNG.