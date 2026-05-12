La mañana de este martes 12 de mayo de 2026, activistas de la Greenpeace colocaron una mega manta sobre la fachada del Palacio de Bellas Artes para denunciar un presunto conflicto ambiental en Mahahual, Quintana Roo.

Con apoyo de arneses, al menos tres integrantes de la organización subieron a una estructura utilizada para la restauración de la fachada de Bellas Artes y desplegaron la manta como parte de una protesta pública.

Hasta el momento, la manifestación de Greenpeace no ha provocado afectaciones a la circulación vial en la zona centro de la Ciudad de México.

🛑 ¡Estamos en acción!



En estos momentos nos encontramos en un ícono cultural para exigir la protección urgente de un ícono de la naturaleza. ✊️



Mantente al pendiente para saber qué pasará. pic.twitter.com/LnsD9lFdCs — Greenpeace México (@greenpeacemx) May 12, 2026

¿Cuál es el conflicto ambiental en Mahahual que denuncia Greenpeace?

La protesta de Greenpeace en Bellas Artes está relacionada con el proyecto turístico “Perfect Day Mexico”, impulsado por la empresa Royal Caribbean y vinculado con la expansión del turismo de cruceros en Mahahual, Quintana Roo.

De acuerdo con la organización ambientalista, este megaproyecto podría generar impactos negativos en el ecosistema del Caribe mexicano, entre ellos:

Transformación de zonas costeras sensibles

Posibles afectaciones a arrecifes de coral y ecosistemas marinos

Presión sobre manglares y selvas costeras

Incremento del turismo masivo en una región con estrés ambiental

Greenpeace también acusa que este tipo de desarrollos promueven la privatización de espacios naturales para fines turísticos.

Greenpeace acusa que decisión final quedará en manos de Semarnat

Según Greenpeace, el proyecto “Perfect Day Mexico” se encuentra bajo evaluación mediante una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), procedimiento encabezado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La MIA tiene como objetivo analizar los posibles efectos ambientales de obras o desarrollos sobre los ecosistemas de la región.

Tras su publicación en la Gaceta Ecológica, el proyecto pasó por una fase de consulta pública que concluyó el pasado 23 de marzo de 2026.

Actualmente, la Semarnat analiza:

La información técnica presentada por la empresa

Las observaciones realizadas por ciudadanos y organizaciones

Los posibles impactos acumulativos en el ecosistema

Al concluir esta revisión, la dependencia federal podrá emitir una de las siguientes resoluciones:

Autorizar el proyecto

Autorizarlo con condicionantes y medidas de mitigación

Negarlo por daños ambientales considerados irreversibles o no compensables

No obstante, Greenpeace señaló que el pasado 30 de abril un tribunal federal en Quintana Roo desechó el amparo promovido por habitantes de Mahahual contra la modificación del Programa de Desarrollo Urbano municipal, resolución que consideran favorece a Royal Caribbean.

La organización sostiene que esta decisión limita la participación ciudadana en el futuro del municipio y deja en manos de Semarnat la autorización final del megaproyecto turístico.