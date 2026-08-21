Roberto Palazuelos compartió los labores de la Marina para retirar sargazo de las playas de Tulum, al tiempo que agradece a la institución por apoyar a los hoteles de la zona.

El actor publicó un video junto a un grupo de jóvenes integrantes de la Secretaría de Marina, quienes forman parte de brigadas que se dedican a retirar el sargazo de las playas de Quintana Roo.

Roberto Palazuelos presume a la Marina para retirar el sargazo de Tulum

En el video se ve al grupo de la Marina junto a Roberto Palazuelos, quien les agradece por su labor: “Agradecemos todos muchísimos el gran labor que hace la Marina de México”.

Roberto Palazuelos explicó en un programa de espectáculos que las brigadas de la Marina acuden a las playas de Cancún a retirar sargazo y, a cambio, los hoteles les proporcionan comida.

“Los jóvenes de la Marina nos apoyan mucho con la contingencia ambiental del sargazo en Tulum y varios puntos de Quintana Roo, De repente van a diferentes hoteles y los limpian y nosotros les damos de desayunar” Roberto Palazuelos

El también empresario destaca que el trabajo de la Marina es de gran ayuda a los hoteleros, quienes recientemente se han quejado del sargazo en las playas.

Roberto Palazuelos reveló que el costo por retirar el sargazo sería elevado y la Marina es quien se lleva el sargazo a la zofemat municipal.

“Ha estado muy dura la temporada este año”, mencionó Roberto Palazuelos sobre el principal problema que afecta a las playas de Quintana Roo.

Claudia Sheinbaum se comprometió a apoyar ante la crisis del sargazo

Roberto Palazuelos dice que los hoteleros se sienten rebasados por el sargazo, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a invertir para retirar el sargazo y crear alternativas para sobrellevar este fenómeno natural.

Como en barcos sargaceros, diseñados para contener, cortar y recolectar el sargazo del mar antes de que llegue a la costa.

“Estamos super rebasados, ya tuvimos la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se va a meter un chorro de dinero, ya están creando barcos sargaceros, barreras” Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos se quejó de que el gobierno tenía información de que la crisis del sargazo sería peor al del año pasado y no actuaron hasta que vieron las playas plagadas.

El actor lamentó que hoteleros hayan decidido cerrar sus negocios y abrirlos hasta 2027, cuando termine el sargazo, causando que la ocupación hotelera sea del 35% en Tulum.