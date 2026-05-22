Alfa González, exalcaldesa de Tlalpan, anunció su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y confirmó su incorporación al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En conferencia de prensa, Jesús Sesma, secretario del PVEM, confirmó la incorporación de Alfa González al movimiento ecologista en un escenario político rumbo a las elecciones de 2027.

Alfa González rompe con el PRD y se enlista en las filas de PVEM

Este jueves 21 de mayo Alfa González confirmó su salida del PRD para sumarse a las filas de PVEM; “hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que el futuro de Tlalpan”, escribió en sus redes.

Alfa González rompe con el PRD y anuncia llegada al PVEM (Captura de pantalla)

Durante la conferencia, Alfa González negó que el cambio sea para buscar una candidatura en las elecciones 2027, sino que quiere sumar propuestas para que “a Tlalpan le vaya bien”.

Asimismo, Alfa González destacó que en el PVEM ha encontrado “la voluntad y las ganas para no dejar de salir a las calles de la mano de la gente y estar al tanto de lo que necesitan”.

La llegada de Alfa González al PVEM ocurre en medio de tensiones y reacomodos entre los partidos, pues el Verde ha expresado su intención de competir con perfiles propios en la Ciudad de México (CDMX).

Respecto a las alianzas, Jesús Sesma reiteró que no han tenido el acercamiento con Morena u otro partido, por lo que PVEM se alista para ir solo en la CDMX, sin perder la alianza a nivel federal.