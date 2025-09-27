Grupo Posadas fue reconocido por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) como la empresa número uno en responsabilidad ESG dentro del sector turístico, además de figurar en los primeros lugares del ranking general que evalúa a las compañías más responsables en México.

Al obtener este reconocimiento de nuevo, Grupo Posadas enfatiza su propósito de hacer del mundo un mejor lugar para viajar, tomando en cuenta prácticas sostenibles, el respeto a las comunidades y el impulso a una industria turística responsable que genere valor económico, social y ambiental para México.

Estrategia ESG de Posadas

Posadas ha fortalecido su estrategia integral de sostenibilidad enfocándose en la reducción de su huella ambiental y en acciones que generan valor social y económico. Entre las principales iniciativas destacan:

Fundación Posadas, que este año celebró 20 años impulsando proyectos de salud y educación en beneficio de miles de familias mexicanas.

Programas de eficiencia energética e hídrica implementados en sus hoteles para disminuir el impacto ambiental.

Entornos laborales inclusivos y programas de bienestar que promueven la equidad de género, la diversidad y el crecimiento profesional de sus colaboradores.

Estándares de gobernanza sólidos, que refuerzan la transparencia, la ética empresarial y la confianza con sus grupos de interés.

La visión de Grupo Posadas

Con más de 200 hoteles y 29,922 cuartos distribuidos en los principales destinos de ciudad y playa del país, Grupo Posadas reafirma su liderazgo como la hotelera más grande de México. Opera reconocidas marcas como Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana, Gamma, The Explorean, Fiesta Inn y one Hoteles, entre otras.

Javier Barrera, Vicepresidente Ejecutivo de Estrategia, Marcas, Mercadotecnia y Capital Humano, destacó ante este reconocimiento: