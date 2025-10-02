Grupo Posadas, la operadora hotelera líder en México, anunció la apertura del hotel one Ciudad Juárez Alameda, el cual brindará practicidad, seguridad, servicio eficiente y de calidad.

Con esta apertura, Posadas consolida su hotel número 52 de la marca one y el primero en esta frontera, contando con 120 nuevas habitaciones.

Ciudad Juárez es un destino clave para el turismo

Ciudad Juárez cuenta con más de 1.6 millones de habitantes y cuatro puentes internacionales que la conectan con El Paso, Texas, siendo la puerta de entrada para Chihuahua.

De acuerdo con las cifras oficiales, en el 2024, Ciudad Juárez recibió cerca del 45% de los turistas que visitaron el estado; además, 255 mil visitantes cruzaron por sus pasos peatonales y aeropuertos.

One Ciudad Juárez Alameda cuenta con servicio self service y 120 habitaciones (Cortesía)

La apertura de one Ciudad Juárez Alameda le añade dinamismo a la región y fortalece el crecimiento económico y turístico de la entidad.

One Ciudad Juárez Alameda se ubica en la zona hotelera y comercial con mayor crecimiento de la ciudad, además, se encuentra cerca de áreas industriales, corporativas, centros médicos y con fácil acceso desde el Aeropuerto Internacional Abraham González.

Con un enfoque self service, one Ciudad Juárez Alameda ofrece habitaciones cómodas, lavandería y desayuno incluido, manteniendo la calidad y eficiencia que caracteriza a la marca.

Con esta apertura, Posadas suma tres hoteles en Chihuahua, fortaleciendo la oferta de hospedaje en la frontera y consolidando a la ciudad como punto estratégico para el turismo.