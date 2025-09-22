En el marco del 20 aniversario de Fundación Posadas, la operadora hotelera líder en México, reafirma su compromiso con las comunidades vulnerables al impulsar programas que generan valor social y contribuyen al desarrollo del país.

Fundación Posadas capacita a jóvenes en el sector turístico

Con más de cinco décadas de experiencia, la fundación Posadas, ofrece uno de los programas más destacados “Capacitación Comunitaria”, donde los jóvenes de comunidades vulnerables, principalmente, adquieren conocimientos en oficios relacionados con la industria turística, con el objetivo de que se involucren en actividades económicas.

“En Fundación Posadas creemos firmemente que el turismo puede ser un motor de transformación social. Con Capacitación Comunitaria buscamos brindar oportunidades reales a jóvenes que, de otra forma, tendrían un acceso limitado al mercado laboral. Nuestro compromiso es seguir creciendo estos programas y abrir más puertas hacia un futuro prometedor” Miriam Jacaman, directora de Fundación Posadas.

El proyecto comenzó en el 2024 con apenas seis participantes, y gracias a su impacto, hasta el momento, se han logrado sumar 96 beneficiarias en 17 hoteles de la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Yucatán, como:

Grand Fiesta Americana

Live Aqua

Fiesta Americana

Fiesta Inn

Por otra parte, la evaluación de este proyecto arrojó un índice global del 96%, lo que demuestra la calidad de la enseñanza y el compromiso de las y los participantes.

El Grupo Posadas es la operadora hotelera líder en el país con más de 200 hoteles (Cortesía)

Actualmente, Posadas opera más de 200 hoteles y cerca de 30 mil cuartos en diversas entidades del país. Con su fundación, la compañía demuestra su idea de que viajar no solo transforma a quien lo hace, sino también a las comunidades que reciben estos beneficios.