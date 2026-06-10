La presidenta Municipal Ana Paty Peralta y la gobernadora Mara Lezama, supervisaron los últimos detalles a un día de arrancar las actividades del Cancún Fut Fest, en Malecón Tajamar, recinto que tendrá una fiesta libre de alcohol, de sana convivencia y deporte, por el inicio de la Copa Mundial 2026.

Estamos listos para recibir a todos los cancunenses, a también nuestros miles de turistas, para poder vivir esta fiesta mundialista aquí en Malecón Tajamar Ana Paty Peralta, presidenta municipal de Cancún

Ana Paty Peralta indicó que se tendrán gradas y sillas para disfrute de los partidos, área gastronómica para venta de alimentos y antojitos, entre otras dinámicas sorpresa que se planearon para interacción entre las familias asistentes locales y visitantes.

De igual forma, invitó a las y los cancunenses y turistas al gran inicio del Cancún Fut Fest este jueves 11 de junio a las 14:00 horas, con la transmisión del partido inaugural que será México contra Sudáfrica.

La presidenta Municipal, Ana Paty Peralta y la gobernadora Mara Lezama, supervisaron los detalles para arrancar las actividades del Cancún Fut Fest. (Cortesía)

Fut Fest contará con seis sedes participantes

A su vez, la Gobernadora Mara Lezama enfatizó que en Quintana Roo y el Caribe Mexicano, se tendrán seis sedes participantes de este festival deportivo, ya que se suman Tulum, Isla Mujeres, Bacalar, Cozumel y Chetumal, con diferentes espacios públicos en los que habrá actividades como transmisión de partidos, juegos recreativos, entre otros.

Por ejemplo, se instalaron cinco balones temáticos en puntos estratégicos de la ciudad como Malecón Tajamar, Plaza de la Reforma, Parque de las Palapas, Playa Langosta y Playa Delfines, que tienen no solo el nombre de Cancún con sus icónicas letras de colores, sino imágenes distintivas de la región como flora, fauna, playas, espacios emblemáticos, entre otros elementos.

Cabe resaltar que para seguridad de los asistentes a dicho evento, en Benito Juáres habrá más de 100 elementos y 16 unidades de corporaciones en materia de seguridad tales como Protección Civil, bomberos, SSC y Tránsito Municipal.