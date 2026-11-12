El Gobierno de Quintana Roo, encabezado por Mara Lezama Espinosa, amplió 45.64 por ciento la superficie de tierra y agua bajo administración de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), mediante dos modificaciones a su Título de Concesión autorizadas por la Secretaría de Marina.

Los cambios permitirán mejorar el ordenamiento de los muelles e instalaciones, fortalecer la vigilancia y dar mayor certeza a quienes realizan actividades pesqueras y turísticas. También buscan facilitar trámites y generar condiciones para ampliar los servicios portuarios y comerciales en la entidad.

APIQROO incorpora nuevas superficies portuarias en Isla Mujeres y otros municipios

Las modificaciones al Título de Concesión fueron resultado de las gestiones técnicas, jurídicas y administrativas realizadas por APIQROO, encabezada por Vagner Elbiorn Vega, ante la Secretaría de Marina, a través de la Dirección General de Puertos.

Después de diez años sin cambios en el documento, en 2023 se formalizó el Quinto Addendum y el 10 de noviembre de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Sexto Addendum.

Con el Quinto Addendum se incorporaron áreas marítimas y portuarias en Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Playa del Carmen. Entre ellas se encuentran las zonas marítimas Norte, Centro y Sur de Cozumel, áreas correspondientes a Marina Cozumel, zonas de agua en Chetumal, La Aguada y Mahahual, así como el espacio marítimo relacionado con la ruta de pasajeros en Playa del Carmen.

Por su parte, el Sexto Addendum incorporó 601 mil 703.6967 metros cuadrados al recinto portuario de Isla Mujeres. Con ello, la superficie autorizada en ese puerto pasó de 13 mil 004.0600 a 614 mil 707.7567 metros cuadrados.

Esta extensión está integrada por 562 mil 66.8725 metros cuadrados de áreas de agua y 52 mil 640.8842 metros cuadrados de áreas de tierra.

Al inicio de la actual administración, APIQROO tenía autorizadas 1,288.8966 hectáreas para administrar en Quintana Roo, correspondientes a las superficies acumuladas entre 1994 y 2022. Con las dos modificaciones realizadas durante el gobierno de Mara Lezama, la superficie bajo su responsabilidad aumentó 45.64 por ciento.

Fortalecimiento de los puertos de Quintana Roo busca beneficiar a pescadores y prestadores turísticos

Uno de los cambios tendrá efectos en Isla Mujeres, donde la delimitación y administración de las áreas portuarias permitirá fortalecer el control de los muelles, las instalaciones y las embarcaciones.

De acuerdo con el Gobierno estatal, esto facilitará la coordinación con Capitanía de Puerto y otras autoridades, además del registro de las embarcaciones que llegan, atracan y salen de la isla. También permitirá proyectar acciones para mejorar la vigilancia y la iluminación en las zonas portuarias.

Para pescadores, cooperativas y prestadores de servicios turísticos, el ordenamiento de estos espacios busca ofrecer mayor certeza sobre las condiciones para desarrollar sus actividades, establecer reglas claras para el uso de las instalaciones y generar oportunidades para fortalecer sus servicios e ingresos.

Otro beneficio para los usuarios será la posibilidad de realizar directamente en Quintana Roo, ante APIQROO, los trámites y contratos relacionados con el uso de las áreas que administra la entidad, sin tener que trasladarse a la Ciudad de México para gestionar estos asuntos ante la autoridad federal.

Además, la administración de las superficies portuarias permitirá reforzar la supervisión para que las actividades y proyectos cumplan con la normatividad ambiental y cuenten con las autorizaciones correspondientes.

Con una mejor planeación también se podrán proyectar mejoras en muelles e instalaciones, fortalecer la atención a pasajeros y visitantes, y generar condiciones para ampliar los servicios turísticos y comerciales.