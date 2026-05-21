El ISSSTE inició los trabajos de demolición de la antigua tienda SUPERISSSTE ubicada junto a la Clínica Hospital “Cancún”, como parte del proyecto de ampliación y construcción del nuevo Hospital General que beneficiará a cerca de 80 mil derechohabientes de Quintana Roo.

La obra forma parte de la estrategia impulsada por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, para fortalecer la infraestructura médica en el sureste del país y mejorar el acceso a servicios especializados de salud.

El hospital pasará de 19 a 90 camas en dos etapas; además, ampliará significativamente el número de especialidades médicas disponibles para las y los derechohabientes de municipios como Playa del Carmen, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas.

Nuevo Hospital General del ISSSTE en Cancún ampliará atención de especialidades

De acuerdo con las autoridades, el nuevo hospital incorporará 27 especialidades médicas, entre ellas medicina interna, cirugía general, pediatría, traumatología y ortopedia, lo que permitirá ofrecer atención más completa sin necesidad de trasladar pacientes a otras ciudades.

La nueva unidad médica beneficiará a cerca de 80 mil derechohabientes (cortesía)

Además, el complejo contará con áreas de alta especialidad como terapia intensiva para adultos, pediátrica y neonatal, unidad coronaria, hemodinamia, quimioterapia, hemodiálisis y clínica del dolor.

Obras del ISSSTE continuarán sin afectar atención médica

Asimismo, explicaron que las labores de demolición no afectarán la operación cotidiana de la Clínica Hospital actual, ya que los trabajos se concentran únicamente en el terreno donde anteriormente operaba la tienda SUPERISSSTE.

Por su parte, la subdirectora de Obras del ISSSTE, Rosa María Zabal Cortés, señaló que existe seguimiento permanente para garantizar que la construcción cumpla con estándares de seguridad, calidad y funcionalidad.

La nueva unidad médica beneficiará a cerca de 80 mil derechohabientes (cortesía)

Además, autoridades médicas destacaron que la ampliación permitirá reducir tiempos de espera en cirugías, fortalecer la hospitalización y ofrecer atención crítica especializada a pacientes de Quintana Roo.

Mientras que el subdelegado médico del ISSSTE, Abymael Durán Alcocer, subrayó que el crecimiento de infraestructura también mejorará la capacidad de respuesta ante enfermedades cardiovasculares y padecimientos complejos que actualmente requieren referencias a otras unidades hospitalarias.

La nueva unidad médica beneficiará a cerca de 80 mil derechohabientes (cortesía)

Finalmente, el director de la Clínica Hospital “Cancún”, Adrián Albornoz, indicó que el proyecto médico-arquitectónico fue desarrollado en coordinación entre oficinas centrales y personal operativo local para responder a las necesidades reales de la región.

Con esta ampliación hospitalaria, el Gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo busca fortalecer la atención médica especializada en el Caribe mexicano y consolidar una red de salud con mayor cobertura y capacidad operativa para las familias derechohabientes.