María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, fue condenada a 70 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, se trata de un caso que pertenece a la denominada Operación Enjambre.

Pero, ¿quién es María Elena Martínez Robles? Esto se sabe acerca de la exalcaldesa de Amanalco.

¿Qué edad tiene María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalco

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de María Elena Martínez Robles, pero de acuerdo con información tiene aproximadamente 30 años de edad.

¿Quién es el esposo de María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalco

El perfil de redes sociales de María Elena Martínez Robles señala que la exfuncionaria no está casada actualmente.

¿Qué signo zodiacal es María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalco

Dado que no se conoce la fecha exacta de nacimiento de María Elena Martínez Robles, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalc

Su información pública señala que actualmente María Elena Martínez Robles no tiene hijos.

¿Qué estudió María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalco

María Elena Martínez Robles cuenta con Licenciatura, aunque su perfil no especifica el área de estudios.

¿En qué ha trabajado María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalco

Se conoce que su trabajo más reciente y del que se detalla la información, fue cuando se desempeñó como alcaldesa de Amanalco tras ganar las elecciones 2021, permaneciendo hasta 2024.

¿En qué ha trabajado María Elena Martínez Robles? Exalcaldesa de Amanalco

De acuerdo con las autoridades, María Elena Martínez Robles participó en el homicidio del entonces síndico del ayuntamiento, Miguel Ángel Lara Cruz, así como de un chofer que fue identificado con las iniciales G. J. R., ambos hechos ocurridos en enero de 2023 .

La resolución judicial deriva de las investigaciones realizadas en el marco de la Operación Enjambre, que documentaron la relación de la exalcaldesa con integrantes del grupo criminal La Familia Michoacana.

De acuerdo con las indagatorias, el 25 de enero de 2023 las víctimas fueron enviadas a una zona de alto riesgo, con presencia de grupos delictivos en la región, por instrucciones directas de su superior jerárquica. Ambos se encontraban en el ejercicio de sus funciones públicas y no regresaron con vida de dicha encomienda.

La Fiscalía del Estado de México acreditó que Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de La Familia Michoacana privar de la vida al síndico municipal, con el objetivo de mantener el control de las decisiones al interior de la administración local. Como parte de las pruebas, se estableció que la entonces presidenta municipal sostuvo una llamada telefónica con un integrante del grupo criminal, a quien solicitó cometer el homicidio para “quitarlo del camino y poder trabajar bien”.