El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fortaleció la atención médica especializada en Veracruz con una jornada intensiva de procedimientos cardiológicos realizada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz, donde fueron atendidos 58 pacientes con problemas relacionados con arritmias y marcapasos.

Las actividades se desarrollaron del 13 al 15 de mayo como parte de la estrategia impulsada por el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, para reducir tiempos de espera y acercar tratamientos de alta especialidad a derechohabientes de distintas regiones del país.

ISSSTE Veracruz realiza ablaciones cardíacas y revisión de marcapasos

Entre los tratamientos realizados destacaron seis ablaciones cardíacas enfocadas en corregir alteraciones eléctricas del corazón responsables de taquicardias y otros trastornos del ritmo cardíaco.

Martí Batres impulsa servicios médicos especializados en el ISSSTE (cortesía)

Los especialistas efectuaron procedimientos avanzados como ablación de fibrilación auricular con mapeo tridimensional, ablación de flutter auricular y tratamientos para síndrome de Wolff-Parkinson-White, técnicas que permiten intervenir de manera precisa y menos invasiva.

Además, dos pacientes recibieron implantes de marcapasos debido a padecimientos relacionados con el nodo sinusal, condición que genera la generación adecuada del ritmo cardíaco.

Martí Batres impulsa servicios médicos especializados en el ISSSTE (cortesía)

Como parte de la jornada, también se realizó la revisión y ajuste de marcapasos de 50 derechohabientes provenientes de la Clínica Hospital de Xalapa, con el objetivo de detectar posibles fallas y optimizar el funcionamiento de los dispositivos.

Autoridades médicas señalaron que los procedimientos tuvieron una duración promedio de entre dos y cuatro horas y que los pacientes evolucionaron favorablemente, por lo que fueron dados de alta tras permanecer bajo observación médica.

Martí Batres impulsa servicios médicos especializados en el ISSSTE (cortesía)

El ISSSTE destacó que estas jornadas médicas forman parte de las acciones para ampliar el acceso a servicios de alta especialidad y mejorar la calidad de vida de los derechohabientes mediante atención oportuna y tecnología médica avanzada.