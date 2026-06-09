Héctor Contreras Mercader, el titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del estado de Quintana Roo, habría pagado 20 mil dólares por un boleto de un partido de la NBA.

El funcionario estatal fue captado en las gradas de una exclusiva zona del Madison Square Garden en Nueva York, durante el encuentro entre Knicks y Spurs.

Incluso, el privilegiado asiento por el que Héctor Contreras habría desembolsado cerca de 350 mil pesos mexicanos, le permitió estar a unos metros del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Héctor Contreras Mercader en partido de la NBA junto a Trump (Especial)

Héctor Contreras, titular del SAT Quintana Roo, habría pagado de 20 mil dólares por partido de la NBA

El lunes 8 de junio de 2026, se disputó en el Madison Square Garden el tercer juego de las finales de la NBA entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

El encuentro llamó la atención en la esfera política debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo presente en las gradas a unos escasos metros de un funcionario mexicano.

Se trató del titular del SAT Quintana Roo, Héctor Contreras, quien fue captado a una breve distancia del mandatario debido a que habría pagado 20 mil dólares por un boleto del partido.

Héctor Contreras Mercader en partido de la NBA junto a Trump (Especial)

Sobre lo ocurrido, el periodista Jorge García Orozco informó que el precio del boleto en la exclusiva zona del recinto tendría un costo de 22 mil 101 dólares; es decir, poco más de 385 pesos mexicanos.

Asimismo, trasciende que Héctor Contreras no acudió solo al partido de la NBA, sino que habría llevado a su hijo y algún otro amigo o familiar a presenciar el encuentro deportivo.

¿Qué ha dicho Héctor Contreras tras ser visto en partido de la NBA?

En redes sociales se ha generado una fuerte polémica en torno a Héctor Contreras Mercader debido al inmenso derroche en el que habría incurrido para acudir al partido de la NBA.

A pesar de ello, hasta el cierre de este contenido, el titular del SAT Quintana Roo no se ha pronunciado y tampoco ha emitido una explicación con respecto a por los hechos.

Cabe destacar que no se trata de la primera ocasión en la que el funcionario es señalado por conductas irregulares, pues reportes periodísticos indican que habría operado una red de extorsión.

En torno a ello, la información indica que Héctor Contreras habría exigido “moches” a empresarios y comerciantes de Quintana Roo, a cambio de cancelar multas e infracciones.