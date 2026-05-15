El Gabinete de Seguridad del gobierno federal logró la detención en el estado de Quintana Roo de Denis Ivziku, sujeto buscado por autoridades de Canadá por los delitos de tráfico de drogas y armas.

“Elementos de Semar, en coordinación con SSPC Mexico y FGR, detuvieron en Quintana Roo a Denis ‘N’.” Gabinete de Seguridad

Así lo dio a conocer el mismo Gabinete de Seguridad por medio de un mensaje en redes, en el que indicó que el individuo es señalado por ser operador logístico de una organización delictiva trasnacional.

De la misma forma, el organismo resaltó que debido a las acusaciones que pesan contra Denis Ivziku, hay una ficha roja de Interpol activa y una orden de extradición vigente.

Denis Ivziku, buscado en Canadá, cae en Quintana Roo (@GabSeguridadMX/X)

Detienen en Quintana Roo a sujeto buscado en Canadá por tráfico de drogas y armas

Como resultado de la puesta en marcha de trabajos de inteligencia e intercambio de información con autoridades de Canadá, autoridades mexicanas detuvieron a un ciudadano extranjero de nombre Denis Ivziku.

De acuerdo con la información emitida por el Gabinete de Seguridad, la detención del sujeto que es buscado por autoridades de Canadá, se logró en Quintana Roo gracias a la participación de 3 instancias:

Secretaría de Marina

Secretaría de Seguridad Pública

Fiscalía General de la República

Sobre el sujeto, el gabinete refirió que las labores de inteligencia que se han puesto en marcha han permitido establecer que es "operador logístico de una organización delictiva trasnacional vinculada al tráfico de drogas y armas".

En torno a ello, reportes indican que Denis Ivziku aprovechaba la fachada y estructura de un club motociclista en Cancún para ejecutar labores de trasiego de narcóticos y armamento.

Denis Ivziku, buscado en Canadá, cae en Quintana Roo (@GabSeguridadMX/X)

Denis Ivziku sería extraditado tras ser detenido en Quintana Roo

Al informar sobre la detención en Quintana Roo de Denis Ivziku, el Gabinete de Seguridad del gobierno federal indicó que por los señalamientos en su contra, hay una orden de extradición vigente.

Al respecto, el organismo resaltó que sobre Denis Ivziku hay una ficha roja de Interpol activa, misma que derivó en su captura en las calles del municipio de Cancún.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad señaló que las acciones permiten “continuar fortaleciendo la cooperación internacional para detener a generadores de violencia y combatir a las organizaciones criminales”.