El Carnaval Cancún 2026 continúa consolidándose como uno de los eventos más importantes del Caribe mexicano. En su quinto y penúltimo día de actividades, la celebración reportó más de 87 mil asistentes acumulados, confirmando el éxito de esta tradicional fiesta que llena de música, color y turismo el corazón de la ciudad.
La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezó el desfile principal acompañando a los Reyes Soberanos 2026 en un recorrido por la icónica Avenida Tulum.
Desde el carro alegórico principal, la alcaldesa saludó a familias, turistas y visitantes que se congregaron a lo largo de la vialidad para disfrutar del paso de comparsas, bailarines, animadores y vehículos decorados.
Durante el evento, se hizo la invitación permanente a sumarse a los conciertos gratuitos en Cancún, así como a los concursos de baile programados en el Malecón Tajamar y en el Estadio Sherwin-Williams, anteriormente conocido como “Beto Ávila”.
La mandataria estatal convivió con las comparsas al ritmo de salsa, merengue y cumbia, destacando el entusiasmo de quienes son el alma y corazón de la festividad.
Por otra parte, en el Parque de las Palapas, se realizó el concurso de comparsas en categoría libre, donde siete agrupaciones mostraron coreografías y vestuarios vibrantes para conquistar al jurado.
La jornada también incluyó la participación de los soberanos de la Diversidad y los Reyes Juveniles, quienes ofrecieron un espectáculo regional con trajes típicos y danzas representativas de estados como Yucatán y Veracruz, resaltando la riqueza cultural de México.
La noche cerró con la presentación musical del grupo Son de 6 y la premiación de comparsas en categorías preescolar, infantil, juvenil y adultos.
Durante el Carnaval Cancún 2026 participaron:
- 8 bloques de desfile
- 13 carros alegóricos
- 58 comparsas
- 2 mil 500 participantes en desfile
- 3 mil 159 participantes en comparsas
- 148 expositores
- 22 juegos mecánicos
- 616 elementos operativos
El Carnaval Cancún 2026 reafirma así su impacto en la reactivación turística, cultural y económica de Quintana Roo, fortaleciendo la identidad festiva del destino.