La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, atestiguó la entrega de 80 títulos de propiedad en el fraccionamiento Paraíso Maya, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar.

La ceremonia fue encabezada por la gobernadora Mara Lezama, como muestra de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar hogares dignos a las familias de Cancún.

Vivienda para el Bienestar en Cancún avanza con 80 nuevos títulos

La entrega se realizó de manera simultánea con Cajeme, Sonora, y fue transmitida desde Cancún durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el evento se informó que la meta en Quintana Roo es de más de 62 mil viviendas en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), de las cuales 31 mil ya se construyen en 12 conjuntos habitacionales ubicados en Chetumal, Playa del Carmen y Cancún.

Todo nuestro reconocimiento a la Presidenta por impulsar la política de vivienda más importante de la historia de nuestro país y tiene un profundo sentido social. Hoy Cancún es la ciudad con más viviendas entregadas en todo el país, gracias a la gestión permanente de nuestra Gobernadora, Quintana Roo es el estado número uno en colocación de casas a nivel nacional. Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo

Mara Lezama y Ana Paty Peralta entregaron 80 títulos en Cancún. (Cortesía)

Programa Vivienda para el Bienestar garantiza seguridad y fortalece el tejido social en Cancún

En el evento realizado en la Supermanzana 260, la alcaldesa subrayó que esta estrategia significa más oportunidades y certeza jurídica para las familias, además de contribuir a la construcción de comunidades más seguras y organizadas.

Señaló que cuando las familias acceden a una vivienda propia, comienzan a consolidarse entornos donde se comparten espacios públicos, escuelas y calles, fortaleciendo el tejido social.

Desde el gobierno municipal queremos reafirmar nuestro compromiso de seguir trabajando siempre de la mano del Gobierno de México y del Gobierno del Estado, para que el bienestar se traduzca en hechos concretos. Sigamos construyendo juntas y juntos el Cancún que nos une. Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, Quintana Roo

Por su parte, el director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, informó que ya se tiene contratada más de la mitad de la meta sexenal y que el resto se firmará durante este año 2026. Destacó que el 75 por ciento de los solicitantes son jóvenes y adultos menores de 40 años.

A su vez, la gobernadora Mara Lezama resaltó que algunas familias esperaron hasta 30 años para obtener su vivienda y que, gracias a esta política pública, se subsidian alrededor de 600 mil pesos por inmueble, equivalente al 50 por ciento del costo total.

Como parte del evento, las autoridades realizaron la entrega simbólica de las primeras llaves a las y los nuevos propietarios, en un acto que refrenda la coordinación interinstitucional en beneficio de las familias quintanarroenses.