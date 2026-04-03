Gabriel Quadri rechaza la instalación de un tianguis sabatino en los Viveros de Coyoacán, acusando al gobierno de la CDMX de permitir la invasión de espacios públicos y complicidad con redes de ambulantaje y corrupción.

“Rechazamos tajantemente que los Viveros de Coyoacán se conviertan en mercado de ambulantaje. No, a la delirante decisión de permitir la instalación de tianguis. No a la invasión y privatización de los espacios públicos. No, al envilecimiento del patrimonio de la Ciudad. El gobierno de la CDMX socio y complice de mafias de ambulantaje, corrupción y crimen organizado... ” Gabriel Quadri

Gabriel Quadri denuncia invasión de tianguis sabatino en Viveros de Coyoacán

El exdiputado federal Gabriel Quadri rechazó tajantemente la instalación de un tianguis sabatino en los Viveros de Coyoacán.

Cabe mencionar que Viveros de Coyoacán, es un icónico pulmón verde de 39 hectáreas considerado Área Natural Protegida con valor histórico desde 1901.

Gabriel Quadri protesta ante el tianguis sabatino en Viveros de Coyoacán (@g_quadri / X)

Es por eso que a través de su cuenta de X, Quadri acusó al gobierno de la CDMX de Clara Brugada de permitir la “invasión y privatización” de espacios públicos, al autorizar el programa “Mercados de la Tierra” que instala puestos comerciales todos los sábados dentro del vivero.

Según denuncias ciudadanas y reportes recientes como el de Gabriel Quadri, el programa oficial ha provocado la pérdida del 23% de la superficie forestal del área protegida de Viveros de Coyoacán.

Esto ha afectando su función ecológica como regulador ambiental y refugio de biodiversidad en una de las zonas más pobladas de la capital.

Los Viveros de Coyoacán, ubicados en la alcaldía Coyoacán, son utilizados por miles de personas para actividades recreativas, ejercicio y contacto con la naturaleza.

Es por eso que vecinos y activistas ambientales alertan que la presencia constante de puestos genera:

Basura

Compactación del suelo

Daño a la vegetación

Y ante la controversia, circula una petición en Change.org que el propio ex diputado Gabriel Quadri compartió en su publicación de X, denunciando esta situación en Viveros de Coyoacán.