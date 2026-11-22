El municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, alcanzó un registro histórico de anidación de tortugas marinas durante 2026, con 13 mil 207 nidos, un millón 512 mil 591 huevos y un millón 362 mil 537 crías, informó la presidenta municipal, Ana Paty Peralta.

Los resultados corresponden a las acciones de protección y conservación realizadas en las playas de Cancún, donde se instalaron 51 corrales para resguardar los nidos de tortuga blanca, caguama y carey. Como parte de estas labores también se realizaron recorridos de vigilancia, capacitaciones y actividades de educación ambiental.

Ana Paty Peralta destaca registro histórico de tortugas marinas en Cancún

Durante una liberación nocturna de 200 tortugas en Playa Marlín, Ana Paty Peralta destacó los resultados del programa municipal de conservación. La actividad se realizó con personal de Ecología y bajo protocolos de cuidado para la especie, entre ellos el uso de guantes y luz roja.

La alcaldesa explicó que las acciones de protección incluyen el traslado de huevos a los corrales tortugueros para su resguardo. También señaló que el municipio adquirió vehículos tipo Razer y cuatrimotos para facilitar la vigilancia de la costa y permitir que el personal llegue a los puntos donde las tortugas desovan.

De acuerdo con los registros municipales, la tortuga blanca concentró la mayor actividad de anidación, seguida de la caguama y la carey. Los datos por especie quedaron de la siguiente manera:

Tortuga blanca: 13 mil 133 nidos, un millón 503 mil 941 huevos y un millón 354 mil 613 crías.

Tortuga caguama: 64 nidos, 7 mil 270 huevos y 6 mil 775 crías.

Tortuga carey: 10 nidos, mil 380 huevos y mil 149 crías.

Benito Juárez alcanza cifra histórica de anidación de tortugas marinas. (Cortesía)

Benito Juárez realiza mil 240 recorridos para proteger nidos de tortugas

El director de Ecología municipal, Fernando Haro Salinas, informó que las acciones forman parte del Programa de Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, mediante el cual se realizaron mil 240 recorridos diurnos y nocturnos en 12 kilómetros de costa, desde Punta Cancún hasta Punta Nizuc.

Las labores tuvieron especial atención en playas públicas como Gaviota Azul, Chac Mool, Marlín, Ballenas y Delfines, donde el personal llevó a cabo tareas de vigilancia y protección de los ejemplares durante la temporada de anidación.

Además, la dependencia atendió 38 eventos de recales y varamientos y organizó 142 cursos de capacitación para 3 mil 78 personas, entre agentes de seguridad, guardavidas y trabajadores de hoteles de la zona costera.

Como parte de las actividades de educación ambiental, también se impartieron 55 pláticas y funciones de teatro guiñol, que llegaron a 651 personas, entre niñas, niños, adolescentes y adultos de la ciudad.

Con estas acciones, el municipio reportó un registro de más de 13 mil nidos y más de un millón 360 mil crías de tortugas marinas durante 2026, como resultado de las labores de vigilancia, resguardo y conservación en las playas de Cancún.