La presidenta municipal Ana Paty Peralta visitó la Casa de la Mujer Emprendedora, ubicada en la Supermanzana 228 de Cancún, donde conoció los talleres, cursos y servicios gratuitos que se ofrecen para fortalecer las habilidades de las mujeres, fomentar el autoempleo y abrir oportunidades de desarrollo económico.

Acompañada por Miroslava Andrea Reguera Martínez, directora general del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), la alcaldesa recorrió las instalaciones y conversó con las participantes sobre las actividades de capacitación y los espacios disponibles para desarrollar proyectos productivos.

Casa de la Mujer Emprendedora ofrece talleres y capacitación para mujeres en Cancún

Durante el recorrido, Ana Paty Peralta conoció los talleres de Skin Care, elaboración de velas aromáticas, tejido y servicios de belleza, mediante los cuales las participantes adquieren conocimientos prácticos para desarrollar habilidades y generar ingresos propios.

También visitó el área de usos múltiples, donde se impartió el taller “Protección y Ahorro”, enfocado en fortalecer la cultura financiera, la protección económica y la planeación de recursos. En el centro de cómputo, una emprendedora compartió sus conocimientos sobre el cuidado de la piel.

La Casa cuenta además con espacios de asesoría de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQROO) y orientación para el registro de marcas, servicios que buscan apoyar a las mujeres en la consolidación y formalización de sus negocios.

Como parte de las instalaciones, la alcaldesa conoció la ludoteca, destinada a la recreación y aprendizaje de niñas y niños mientras sus mamás participan en las actividades; el área de cowork y el proyecto “Tejedoras de Sueños”, donde las mujeres pueden aprender, intercambiar experiencias y desarrollar iniciativas productivas.

Ana Paty Peralta invita a mujeres cancunenses a aprovechar los servicios gratuitos

La directora general del Instituto Municipal de la Mujer, Miroslava Andrea Reguera Martínez, explicó que la Casa de la Mujer Emprendedora fue inaugurada el 11 de septiembre de 2025 y cuenta con espacios para brindar capacitación para el autoempleo, asesoría para iniciar, fortalecer y expandir negocios, orientación psicológica y consulta médica general.

El inmueble también ofrece apoyo para promocionar y exhibir productos, además de trabajar mediante alianzas con instituciones como Nacional Financiera, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) y la Secretaría de Desarrollo Económico.

Finalmente, Ana Paty Peralta invitó a las mujeres de Cancún a acercarse y aprovechar los talleres, cursos, servicios y asesorías gratuitas que ofrece este espacio, donde pueden adquirir nuevas habilidades, fortalecer sus proyectos y explorar oportunidades para generar ingresos propios.

Con estas actividades, el Gobierno municipal busca acompañar a las mujeres en el desarrollo de sus iniciativas y ampliar las alternativas de capacitación y emprendimiento en Cancún.