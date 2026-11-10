La presidenta municipal de Cancún, Ana Paty Peralta, celebró el 31 aniversario del Parque Ecológico Estatal Kabah junto a jóvenes estudiantes y familias cancunenses, en un encuentro dedicado a reconocer la importancia de este espacio natural para la biodiversidad y el medio ambiente de la ciudad.

Durante la conmemoración, la alcaldesa anunció que se realizará un mapeo ambiental con tecnología de drones para conocer con mayor precisión la cobertura vegetal, la altura de los árboles y la capacidad del parque para capturar dióxido de carbono (CO₂). El mismo procedimiento se llevará a cabo en los Cenotes Urbanos.

Parque Kabah cumple 31 años como área natural protegida de Cancún (Cortesía)

Ana Paty Peralta anuncia mapeo ambiental con drones en Parque Kabah

La presidenta municipal explicó que el uso de drones permitirá obtener información sobre la estructura y densidad de la vegetación, así como calcular la cantidad de dióxido de carbono que captura este ecosistema.

Queremos conocer cada vez más nuestros pulmones verdes, saber cuántos árboles tenemos, cómo están nuestras áreas de vegetación y cuánto carbono capturan. La tecnología nos va a ayudar a tener información más precisa para tomar mejores decisiones y seguir protegiendo nuestro medio ambiente. Ana Paty Peralta, alcaldesa de Cancún.

Ana Paty Peralta señaló que el Parque Kabah contribuye a regular la temperatura, favorecer la filtración del agua de lluvia y combatir el cambio climático mediante la captura de carbono. También llamó a mantener la colaboración entre autoridades, ciudadanía y nuevas generaciones para conservar este patrimonio natural.

Por su parte, el director general de Ecología, Fernando Haro Salinas, destacó que la conservación del parque es resultado de años de trabajo, participación ciudadana y colaboración entre instituciones y organizaciones.

En representación de la gobernadora Mara Lezama, el director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (IBANQROO), Javier Alberto Carballar Osorio, resaltó la importancia de las áreas naturales protegidas para conservar la riqueza biológica del estado y fortalecer su protección para las futuras generaciones.

Parque Kabah cumple 31 años como área natural protegida de Cancún (Cortesía)

Parque Kabah cumple 31 años como área natural protegida de Cancún

El Parque Kabah fue declarado Área Natural Protegida el 10 de noviembre de 1995, mediante un decreto publicado en esa fecha, originalmente bajo la categoría de Parque Urbano.

El espacio cuenta con una superficie de 414 mil 892.20 metros cuadrados, equivalente a más de 41 hectáreas de vegetación y vida silvestre en medio de la zona urbana de Cancún.

A 31 años de su declaratoria, el parque se mantiene como uno de los espacios naturales representativos de la ciudad. Su aniversario reunió a estudiantes y familias en una jornada con fotografías de la biodiversidad, expresiones artísticas y actividades de convivencia.

Con el mapeo ambiental anunciado, el gobierno municipal busca contar con información más precisa sobre el estado de la vegetación y la captura de carbono del Parque Kabah y los Cenotes Urbanos, como parte de las acciones para conocer y proteger estos espacios naturales.