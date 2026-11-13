El Ayuntamiento de Benito Juárez a cargo de Ana Paty Peralta realizó la edición número 88 del Día del Pueblo, bajo el programa Cancún nos Une por la Transformación, con una jornada de atención en el domo deportivo de la Supermanzana 237, donde acercó más de 150 trámites y servicios gratuitos a las familias.

La actividad también incluyó asesorías para participar en el Presupuesto Participativo 2027, con el propósito de facilitar el acceso a los programas y servicios del gobierno municipal sin que los habitantes tengan que trasladarse al Palacio Municipal o a otras oficinas gubernamentales.

Cancún acerca trámites y servicios gratuitos a la Supermanzana 237 (cortesía )

¿Qué trámites y servicios se ofrecieron en la Supermanzana 237?

En coordinación con la Secretaría Municipal de Bienestar, distintas dependencias y direcciones del Ayuntamiento se trasladaron a la zona para atender directamente las solicitudes de las y los vecinos.

Entre los servicios disponibles se encontraron la expedición de antecedentes no registrales, orientación médica, nutricional y psicológica, medicina preventiva, certificados de discapacidad, registro al IMSS-Bienestar, calificación de boletas de infracción y pago del impuesto predial.

También se ofrecieron servicios gratuitos de belleza, como aplicación de gelish, cortes de cabello, planchado de cejas y rizado de pestañas.

Cancún acerca trámites y servicios gratuitos a la Supermanzana 237 (cortesía )

Vacunación para mascotas y participación de dependencias

Durante la jornada participaron el Instituto de Protección y Bienestar Animal, con aplicación de vacunas para mascotas; la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de la Cultura Física y Deporte (ICFyD), Aguakan, el DIF municipal y el Instituto Municipal Contra las Adicciones (IMCA), entre otras instituciones.

Directores, secretarios y servidores públicos municipales, así como representantes de dependencias estatales y federales, escucharon y atendieron personalmente las peticiones de la ciudadanía.

Cancún acerca trámites y servicios gratuitos a la Supermanzana 237 (cortesía )

Día del Pueblo suma más de 148 mil ciudadanos atendidos

De acuerdo con el Ayuntamiento, las audiencias públicas en Cancún realizadas mediante el programa Día del Pueblo han permitido atender a 148 mil ciudadanos atendidos a lo largo de sus 88 ediciones.

El objetivo de estas jornadas es acercar los servicios gratuitos en Cancún y la atención gubernamental a diferentes zonas de la ciudad, además de ofrecer respuestas a las necesidades de las familias.

El Ayuntamiento invitó a la población a participar en la próxima Audiencia Ciudadana, programada para el jueves 19 de noviembre, de 09:00 a 15:00 horas, en el Palacio Municipal.

Con estas jornadas, el gobierno municipal busca mantener la atención directa a las familias y facilitar el acceso a trámites, servicios y programas públicos en distintas colonias de Cancún.