La presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, participó en la inauguración del Mundial “Mujeres LIBRES” 2026, Fase Regional Sur-Península, realizado en la cancha de fútbol Guillermo Cañedo, donde mujeres de siete entidades participaron en una jornada enfocada en el deporte, la inclusión y la transformación social.

Durante el evento, la presidenta municipal, Ana Patricia Peralta dio la bienvenida a las jugadoras provenientes de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

La presidenta municipal de Cancún destacó que el torneo representa un espacio para que las mujeres desarrollen sus capacidades y alcancen las metas que se propongan.

Cancún recibe el Mundial “Mujeres LIBRES”. (cortesía )

Hoy nos sumamos con muchísimo gusto y compromiso a este esfuerzo del Gobierno de México que va más allá de un partido, porque cuando una mujer encuentra un espacio para desarrollarse, también se abre una puerta para muchas más. Ana Patricia Peralta, presidenta municipal de Cancún

Mundial “Mujeres LIBRES” busca impulsar participación e inclusión

La directora de Vinculación Interinstitucional y Política de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Amparo Granados Mendoza, señaló que el proyecto surgió por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Explicó que el objetivo es abrir espacios para que las mujeres ejerzan su derecho al deporte y al esparcimiento, fortalezcan redes de apoyo y conozcan las oportunidades disponibles.

Desde el Gobierno de México refrendamos nuestro compromiso para seguir trabajando por la igualdad sustantiva, la erradicación de las violencias y que este mundial contribuya a eso. Amparo Granados Mendoza, directora de Vinculación Interinstitucional y Política de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México

En representación de la gobernadora Mara Lezama, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, reconoció la disciplina, el esfuerzo y el trabajo en equipo de las participantes.

También señaló que el ejemplo de las competidoras puede motivar a niñas y adolescentes a perseguir sus metas y destacó la importancia de que las mujeres se apoyen y trabajen juntas.

Cancún combina torneo deportivo con impulso a emprendedoras

Como parte de las actividades, también participaron emprendedoras de Cancún con stands de productos y alimentos, generando un espacio para impulsar su actividad económica durante la jornada.

Después de las actividades inaugurales se realizaron los partidos correspondientes a la competencia, con encuentros entre los equipos participantes hasta llegar a las etapas finales.

Cancún recibe el Mundial “Mujeres LIBRES”. (cortesía )

La jornada concluyó con los partidos por el tercer lugar y la gran final, además de la ceremonia de premiación y reconocimiento a las competidoras.

El Mundial “Mujeres LIBRES” reunió así actividades deportivas y de emprendimiento en torno a una jornada enfocada en la participación de las mujeres y la creación de espacios de convivencia.