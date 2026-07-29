Ana Paty Peralta, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, recorrió las comunidades de Santo Domingo y El Tintal, en el municipio de Lázaro Cárdenas, para compartir con las familias los avances de la Cuarta Transformación y fortalecer el diálogo directo con la ciudadanía.

Durante su visita a Santo Domingo, la aspirante convivió con familias de productores de viveros, con quienes dialogó sobre la importancia de impulsar acciones que beneficien a quienes trabajan la tierra y contribuyen al desarrollo de Quintana Roo.

Ana Paty Peralta destacó que uno de los compromisos del movimiento es continuar respaldando a los sectores productivos y mantener un gobierno cercano a las personas que más lo necesitan.

Ana Paty Peralta camina comunidades de Quintana Roo y reconoce a productores de Lázaro Cárdenas. (cortesía)

Ana Paty Peralta fortalece el diálogo con familias y productores de Lázaro Cárdenas

A lo largo de su recorrido, vecinas y vecinos acompañaron a Ana Paty Peralta en visitas casa por casa y vivero por vivero, donde compartieron el periódico Regeneración y difundieron los programas sociales impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación.

Posteriormente, la aspirante visitó la comunidad de El Tintal, donde sostuvo un diálogo directo con las y los habitantes, quienes expresaron sus inquietudes y coincidieron en la importancia de mantener un movimiento cercano a las comunidades y a las familias quintanarroenses.

Durante la caminata también recorrió una de las vialidades que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación, obra que reconoció como resultado del trabajo coordinado de la gobernadora Mara Lezama y del presidente municipal Nivardo Mena Villanueva, a quienes agradeció su compromiso para mejorar la calidad de vida de la población.

Al concluir su visita, Ana Paty Peralta afirmó que recorrer las comunidades permite conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía y reconocer el esfuerzo de quienes impulsan el desarrollo del estado.

Asimismo, sostuvo que la Transformación se fortalece desde el territorio, escuchando a la población y manteniendo como prioridad el bienestar de las familias de Quintana Roo.