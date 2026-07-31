La aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, Ana Paty Peralta, realizó una gira de trabajo por Tihosuco y Felipe Carillo Puerto, donde sostuvo encuentros con habitantes y recorrió comunidades de la Zona Maya.

Como parte de su agenda, visitó la iglesia del Niño de Tihosuco y el museo de la comunidad para conocer la historia de la Guerra Social Maya, acontecimiento que, señaló, forma parte de la identidad de los pueblos originarios de la región.

Recorrer Tihosuco es caminar entre siglos de historia, conocer las raíces del pueblo maya y descubrir uno de los acontecimientos que marcaron el nacimiento de Quintana Roo. Tihosuco no es solo un poblado más: es la Cuna de la Resistencia Maya, declarada Zona de Monumentos Históricos y el corazón simbólico del Quintana Roo. Ana Paty Peralta

Ana Paty Peralta recorre Tihosuco y Felipe Carrillo Puerto. (cortesía)

Ana Paty Peralta dialoga con productores y familias de Tihosuco

La aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación, Ana Paty Peralta, realizó un recorrido casa por casa en Tihosuco, donde conversó con habitantes y conoció el trabajo de productores de pitahaya, bordadoras y artesanos de la comunidad.

Durante su visita destacó la importancia de preservar la memoria histórica de la Guerra Social Maya y reconocer el legado de los pueblos originarios en la construcción de la identidad de Quintana Roo.

Ana Paty Peralta recorre Tihosuco y Felipe Carrillo Puerto. (cortesía)

Más tarde, continuó su recorrido en Felipe Carrillo Puerto, donde visitó viviendas, distribuyó el periódico Regeneración y dialogó con familias sobre los avances de la Cuarta Transformación.

La jornada de la aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación en Quintana Roo, concluyó con una asamblea informativa en la que convocó a fortalecer la participación ciudadana y la unidad para impulsar el segundo piso de la Transformación en la entidad.