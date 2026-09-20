Toluca vs Santos se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas por ViX.

Partido: Toluca vs Santos

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Nemesio Diez

Transmisión: ViX

Toluca vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Toluca vs Santos.

Toluca vs Santos: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Será en punto de las 18:00 horas que se jugará el partido Toluca vs Santos de la Jornada 9 de la Liga MX.

Toluca vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El partido Toluca vs Santos podrá verse a través de la señal de ViX, en uno de los tres partidos programados el domingo 20 de septiembre.