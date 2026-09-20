Toluca vs Santos se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Domingo 20 de septiembre a las 18:00 horas por ViX.
- Partido: Toluca vs Santos
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX
Toluca vs Santos: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El domingo 20 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Toluca vs Santos.
Toluca vs Santos: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Será en punto de las 18:00 horas que se jugará el partido Toluca vs Santos de la Jornada 9 de la Liga MX.
Toluca vs Santos: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El partido Toluca vs Santos podrá verse a través de la señal de ViX, en uno de los tres partidos programados el domingo 20 de septiembre.
- Partido: Toluca vs Santos
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026
- Horario: 18:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Transmisión: ViX