La aspirante a coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, Ana Paty Peralta, recorrió las comunidades de Dziuché y San Diego, en el municipio de José María Morelos, donde sostuvo encuentros con habitantes, productores, artesanos y fundadores del movimiento.

Durante su visita, Ana Paty Peralta participó en una asamblea informativa en Dziuché, donde destacó la importancia de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances de la Transformación y fortalecer la unidad para continuar con el proyecto político.

Ana Paty Peralta destaca importancia de un pueblo informado

Ante habitantes de la comunidad, la aspirante señaló que mantener informada a la población es fundamental para fortalecer su participación y evitar que sea engañada.

Posteriormente, acompañada por vecinas y vecinos, recorrió las calles de Dziuché para compartir casa por casa el periódico Regeneración, además de difundir el mensaje de unidad y los avances que, desde su perspectiva, ha alcanzado el movimiento.

Ana Paty Peralta sostuvo que la participación de la ciudadanía es necesaria para continuar con la transformación del país y fortalecer el bienestar social.

Ana Paty Peralta visita productores de miel melipona en San Diego

Más tarde, la aspirante visitó la comunidad de San Diego junto con el presidente municipal de José María Morelos, Erik Borges Yam, donde conversó con productores locales sobre sus actividades y conoció el proceso de producción de miel melipona.

Durante el encuentro también abordaron la importancia de defender la Soberanía Nacional y mantener la unidad en torno al proyecto de transformación.

Ana Paty Peralta destacó que uno de los principales objetivos es fortalecer el proyecto de nación y continuar trabajando de manera coordinada con la ciudadanía.

La visita a ambas comunidades forma parte de las actividades dirigidas a la militancia de Morena dentro del proceso para la selección de la Coordinación de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Quintana Roo.