El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó preliminarmente que el hombre asesinado en Culiacán sea Sergio Cázares Zambada, sobrino del exlíder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

“Todavía no tenemos la identidad confirmada, en cuanto la tengamos lo daremos a conocer de quién es esta persona” Omar García Harfuch

En ese contexto, Omar García Harfuch explicó desde la conferencia mañanera del 10 de febrero de 2026 que las autoridades federales no han confirmado de manera oficial la identidad del hombre asesinado en Culiacán.

También en conferencia mañanera, Omar García Harfuch dijo que se mantiene abierta la investigación, por lo cual la información sobre la identidad del hombre asesinado en Culiacán será dada a conocer cuando logre ser corroborada.

De igual manera, Omar García Harfuch explicó que los hechos violentos registrados en Sinaloa corresponden a dos agresiones distintas, derivadas de enfrentamientos entre grupos antagónicos.

“Lo que ocurrió fue que hubo un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, hubo uno en Ahome y uno a las afueras de Culiacán, fueron dos agresiones distintas” Omar García Harfuch

Primeras versiones señalaban que el cuerpo de Sergio Cázares Zambada fue localizado al interior de la cajuela de una camioneta que fue abandonada frente a la Escuela de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Según los reportes, la víctima, de alrededor de 35 años, presentaba múltiples impactos de bala al momento de ser hallado el 8 de febrero.

No obstante, Omar García Harfuch explicó que hasta ahora las autoridades no han obtenido una versión oficial completa sobre el móvil de este asesinato en Culiacán.