La Fiscalía del estado de Sinaloa confirmó el asesinato de Sergio Cázares Zambada, sobrino del capo Ismael “El Mayo” Zambada.

Esto luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informara la mañana del martes 10 de febrero sobre el hallazgo de un cuerpo al interior de una camioneta abandonada en Culiacán, sin confirmar hasta ese momento su identidad.

Cuerpo hallado en Culiacán sí es de Sergio Cázares Zambada, confirma Fiscalía de Sinaloa

La titular de la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó ante medios de comunicación que el cuerpo hallado al interior de una camioneta abandonada en Culiacán sí pertenece a Sergio Cázares Zambada, sobrino de “El Mayo” Zambada.

Confirman asesinato de Sergio Cázares Zambada, sobrino de El Mayo Zambada (MGC Noticias)

Sánchez Kondo señaló que fue durante la tarde del lunes 9 de febrero cuando familiares directos de Sergio Cázares Zambada acudieron a la Agencia de Homicidio Doloso, en donde confirmaron su identidad.

Ante ello, la Fiscal de Sinaloa detalló que las autoridades ya realizaron la entrega del cuerpo, sin detallar si se sigue alguna investigación ligada al narcotráfico por el asesinato del sobrino de “El Mayo” Zambada.

Sánchez Kondo añadió que el cuerpo fue encontrado la noche del domingo 8 de febrero en Culiacán, Sinaloa, ubicado al interior de una camioneta Ford Bronco abandonada sobre un acotamiento carretero en el sector Costa Rica.

Cabe señalar que esta situación fue informada también por Omar García Harfuch durante la conferencia mañanera del martes 10 de febrero, aunque solo confirmó el hallazgo del cuerpo de un hombre asesinado en Culiacán, Sinaloa.

El titular de la SSyPC indicó que sería la Fiscalía de Sinaloa la que confirmaría la identidad del cuerpo, situación que ya ocurrió la tarde de ese mismo martes.