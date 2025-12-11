Abogado de Ismael Zambada García lo consigue; la sentencia de “el Mayo” Zambada fue aplazada, se dará a conocer en 2026.

El 11 de diciembre de 2025 la Corte del Distrito Este de Nueva York informó que “el Mayo” Zambada, será sentenciado el 13 de abril de 2026.

De acuerdo con el columnista Ángel Hernández Díaz, la audiencia iniciará a las 10 de la mañana. El exlíder y cofundador del Cártel de Sinaloa, comparecerá ante el juez titular, Brian M. Cogan.

Aplazan sentencia de 'El Mayo' Zambada (@JesusGar / Red Social X )

Esto se logró luego de que Frank Pérez, abogado de “el Mayo” Zambada, de 77 años de edad, solicitara una prórroga de 90 días debido a que no pudo completar un informe argumentando que la violencia que se vive en México, se lo impidió.

“Una parte sustancial de la evidencia mitigante debe ser obtenida de individuos localizados en regiones de México que actualmente experimentan una violencia e inestabilidad en aumento”, argumentó. Frank Pérez, abogado de 'El Mayo' Zambada

Cabe señalar que la defensa busca que la condena del imputado, quien pasaría el resto de su vida en prisión, se reduzca.

Aunado a esto, el abogado deberá presentar su informe a más tardar el 30 de abril del próximo año. Por su parte, fiscalía presentará su informe pre-sentencia a más tardar el 6 de abril de 2026.

¿De qué se le acusa a “el Mayo” Zambada?

El 25 de agosto de 2025, “el Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados con el crimen organizado.

“El Mayo” Zambada reconoció haberse involucrado en el mundo de las drogas desde que tenía 19 años, es decir, en 1969, momento en que plantó marihuana por primera vez.

El capo, además de traficar drogas, admitió haber cometido una serie de crímenes mediante la organización que lideró.

Así como dijo haber sobornado a autoridades mexicanas para facilitar su negocio ilícito.

El narcotraficante fue detenido el 25 de julio de 2024, según éste, porque el hijo de Joaquín Guzmán Loera le puso una trampa para entregarlo a Estados Unidos y así obtener créditos a su favor y en favor de su hermano Ovidio.