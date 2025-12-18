Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz, ha muerto en accidente automovilístico.

Por lo que te contamos quién fue la ex reina de belleza en Veracruz,Lucero Guadalupe López Ramírez.

¿Quién fue Lucero Guadalupe López Ramírez?

Lucero Guadalupe López Ramírez fue una ex reina de belleza en Veracruz, tras participar en varios certámenes.

También, Lucero Guadalupe López Ramírez fue conocida por ser ex candidata a diputada por Movimiento Ciudadano.

¿De qué murió Lucero Guadalupe Ramírez? Ex candidata a diputada y reina de belleza (Especial )

¿Qué edad tenía Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz?

Al momento de su muerte Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz tenía 22 años de edad.

¿Quién era la pareja de Lucero Guadalupe López Ramírez?

Se desconoce si Lucero Guadalupe López Ramírez mantenía alguna relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal era Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz?

Al no conocer su fecha de nacimiento, se desconoce a qué signo zodiacal pertenecía Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz.

¿Cuántos hijos tenía Lucero Guadalupe López Ramírez?

Lucero Guadalupe López Ramírez no tenía hijos.

¿Qué estudió Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz?

Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz era egresada de la carrera de Derecho en la Universidad Veracruzana en la región Coatzacoalcos-Minatitlán

¿En qué trabajó Lucero Guadalupe López Ramírez?

Lucero Guadalupe López Ramírez destacó principalmente por su participación en varios certámenes de belleza.

Lo que la llevó a que en 2023 se coronara como la Flor de Mayo en su localidad y posteriormente fue reconocida como Señorita Independencia en el municipio de Cosoleacaque.

Asimismo, Lucero Guadalupe López Ramírez fue Miss Turismo, llegando a representar a Veracruz a nivel nacional e internacional.

En otro ámbito, Lucero Guadalupe López Ramírez fue excandidata a diputada local por el distrito 27 de Acayucan bajo el partido Movimiento Ciudadano.

Lucero Guadalupe López Ramírez, ex reina de belleza en Veracruz muere en accidente automovilístico

La ex reina de belleza en Veracruz y ex candidata a diputada en Veracruz por Movimiento Ciudadano Lucero Guadalupe Ramírez, ha muerto en un trágico accidente con solo 22 años de edad.

Dicho accidente que le arrebató la vida a Lucero Guadalupe Ramírez sucedió durante la madrugada del miércoles 17 de diciembre en la autopista federal Veracruz–Córdoba, a la altura del kilómetro 65.

Según los primeros reportes el accidente de Lucero Guadalupe Ramírez fue en camioneta Grand Cherokee gris plata de la cual perdió el control, tras una llanta reventada.

Sin embargo, el peritaje determinará la causa del accidente donde murió la ex candidata a diputada y reina de belleza Lucero Guadalupe Ramírez.

En el accidente también resultaron gravemente heridos Carlos Daniel Ramírez, de 29 años, y Naria de Jesús Ramírez Antonio, de 50 años, quienes eran familiares de la joven y viajaban con ella.