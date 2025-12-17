Mónica Maristain murió el 16 de diciembre; era guionista, escritora y exdirectora de Playboy México.

La última aparición pública de Monica Maristain fue en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) para presentar ‘Leeré hasta mi muerte’.

¿Quién es Mónica Maristain?

Mónica Maristain es una escritora, editora y guionista argentina, conocida por su trabajo Playboy, El Universal y Sin Embargo.

Es considerada como una pieza clave en la difusión cultural de México y Latinoamérica.

¿Qué edad tenía Mónica Maristain?

Mónica Maristain tenía 67 años de edad.

¿Quién es el esposo de Mónica Maristain?

Se desconoce si Mónica Maristain estaba casada.

¿Qué signo zodiacal es Mónica Mariastain?

Se desconoce el signo zodiacal de Mónica Maristain.

¿Cuántos hijos tiene Mónica Maristain?

Se desconoce si Monica Maristain tenía hijos.

¿Qué estudió Mónica Maristain?

Mónica Meristain estudió Letras en la Universidad de Filosofía y Letras.

¿En qué ha trabajado Mónica Maristain?

Mónica Maristain tenía más de 30 años de trayectoria como periodista, escritora, guionista y editora.

Inició trabajando en diversos medios de Argentina como las revistas “Cuerpo & mente” y “La Contumancia”.

Llegó a México en el 2000 y fue editora de la revista Playboy en la edición mexicana.

También fue editora de El Universal y Sin Embargo; posteriormente dirigió su propio periódico llamado MaremotoMaristain.

Mónica Maristain escribió diverso libros como:

Drinking Thenious

El hijo de Mister Playa

La última entrevista a Roberto Bolaño

El club de los 100

En el nombre del fútbol

Cuentos para Navidad

Muere Mónica Maristain a los 67 años de edad

La FIL de Guadalajara confirmó la muerte de Mónica Maristain a los 67 años de edad.

No se reveló la causa de muerte de Mónica Maristain, pero su muerte conmocionó a colegas y admiradores de su trabajo editorial.

Monica Maristain deja un extenso legado literario y su último libro fue “Leeré hasta mi muerte”.