El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en Apatzingán el 27 Batallón y tres compañías de la Guardia Nacional, fortaleciendo la seguridad en la región de Tierra Caliente.

Esta infraestructura permitirá una respuesta más eficaz para proteger a la población, en coordinación con el gobierno federal.

Alfredo Ramírez Bedolla recordó que en febrero inauguró un cuartel militar en el Tianguis Limonero, con inversión de 13 millones de pesos .

El nuevo complejo refuerza el esquema de seguridad en una zona clave por su producción citrícola y por los retos en materia de seguridad.

Capacidades y funciones del 27 Batallón en Apatzingán

El coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, Roberto Eduardo Molina, destacó que el cuartel cuenta con:

Capacidad para cinco compañías.

Alojamiento mixto.

Áreas de reunión.

Cocina.

Comedor.

Vigilancia.

Estacionamiento.

Alfredo Ramírez Bedolla inaugura cuartel regional de la Guardia Nacional (Cortesía)

Dichos recursos se utilizarán para cumplir con las funciones asignadas, subrayó.

En el evento participaron mandos militares, autoridades estatales, municipales y del Poder Judicial, así como representantes de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía de Michoacán.