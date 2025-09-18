Irma Moreno Mendoza, alcaldesa de Buenavista, en Michoacán, fue atacada a balazos por presuntos sicarios cuando regresaba de un evento en la 43 Zona Militar de Apatzingán.

La Secretaria de Seguridad Pública (SSP) informó en sus redes sociales que el ataque ocurrió cuando Irma Moreno Mendoza circulaba en una camioneta sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

Por fortuna, no se reportan personas lesionadas ni heridas por este ataque a balazos contra la alcaldesa Irma Moreno Mendoza.

Irma Moreno Mendoza fue atacada a balazos tras evento en la 43 Zona Militar de Apatzingán (Especial)

Irma Moreno Mendoza fue atacada desde un cerro: sujetos armados intentaron derribar un helicóptero

Los primeros reportes indican que un grupo de hombres armados abrieron fuego contra Irma Moreno Mendoza y sus acompañantes cuando estos regresaban de un evento en la 43 Zona Militar de Apatzingán.

Según medios locales, la alcaldesa fue atacada a balazos desde un cerro aledaño a la altura de una caseta de vigilancia que se ubica en la entrada del municipio, sobre la carretera Apatzingán-Buenavista.

Por este ataque a balazos contra la alcaldesa Irma Moreno Mendoza, las fuerzas estatales y federales desplegaron un operativo de seguridad en la zona que incluyó una fuerte movilización de las fuerzas del orden.

Ante la presencia de las autoridades, los supuestos mismos atacantes dispararon desde el cerro contra un helicóptero artillado de la Secretaría de la Defensa Nacional que sobrevolaba la zona del atentado.