La diputada con licencia María Teresa Guerra Ochoa formalizó este sábado 27 de junio su registro en el proceso interno de Morena por la Transformación y contender por la gubernatura de Sinaloa en 2027.

Acompañada de decenas de simpatizantes, Tere Guerra aseguró que su registro responde al “amor” que le tiene a Sinaloa, por lo que está dispuesta a seguir consolidando la transformación en el estado.

“Nuestro amor por Sinaloa es firme y vamos a consolidar la transformación en Sinaloa. Un mejor Sinaloa es posible”. María Teresa Guerra Ochoa

Tere Guerra se registra como candidata a la gubernatura de Sinaloa (Cortesía)

Tere Guerra acude al registro de Morena por la gubernatura de Sinaloa

Tras solicitar su licencia en el Congreso para poder contender en 2027, Tere Guerra acudió a formalizar su registro para coordinar el Comité en Defensa de la 4T en el estado de Sinaloa.

Previo a su entrada al registro, Tere Guerra dio un discurso a quienes la acompañaban y destacó su entrega por Sinaloa, así como el conocimiento que tiene de la situación del estado; “No estamos improvisando”, dijo.

Tere Guerra se suma a la lista de aspirantes que buscan representar a Morena en las elecciones de 2027, entre ellos Imelda Castro y Estrella Palacios, quienes también ya formalizaron su registro.

De acuerdo con la información, Morena elegirá a los perfiles de cada entidad que cumplan con los requisitos, y los pondrá en una encuesta para determinar a quienes quieren los ciudadanos.

En esta ocasión, Morena implementó nuevas reglas que incluyen filtros de elegibilidad y compromisos éticos para quienes buscan la candidatura, con el propósito de fortalecer la transparencia y la unidad rumbo al 2027.