Jesús Selván García fue designado Dirigente de Morena en Tabasco por el Consejo Estatal.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre este político mexicano, militante del Movimiento de Regeneración Nacional desde 2014.

¿Quién es Jesús Selván García?

En noviembre de 2024, Jesús Selván García se convirtió en el Dirigente de Morena en Tabasco por el voto unánime de 58 consejeros.

“Chucho Selván”, como es conocido, es un político tabasqueño que se identifica con los valores de Morena y el proyecto de la Cuarta Transformación.

Jesús Selván García (Jesús Selván García / Facebook)

¿Qué edad tiene Jesús Selván García?

Jesús Selván García nació en Jalpa de Méndez, Tabasco, 19 de abril de 1974 por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jesús Selván García?

Desde el 9 de marzo de 1990, Jesús Selván García está casado con Sebastiana Olán Chablé, presidenta honoraria del DIF en Jalpa de Méndez, Tabasco.

¿Qué signo zodiacal es Jesús Selván García?

A Jesús Selván García lo rige el signo zodiacal de aries.

Jesús Selván García (Jesús Selván García / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene?

Jesús Selván García y Sebastiana Olán tienen tres hijos en común: Jesús Antonio, Valeria y Juan Diego.

¿Qué estudió Jesús Selván García?

Jesús Selván García tiene una licenciatura en Administración por la Universidad Olmeca, así como cuenta con una maestría en Administración Pública por IEXE Universidad.

¿En qué ha trabajado Jesús Selván García?

Desde 2014, Jesús Selván García es militante del Movimiento de Regeneración Nacional, partido de izquierda que ayudó a fundar y en el que ha desempeñado distintos cargos como:

Presidente Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Jalpa de Méndez

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Morena en Tabasco

Consejero Estatal del Morena en Tabasco

Consejero Nacional del Morena

En las Elecciones Locales en Tabasco en 2003 consiguió la diputación local por el Distrito 11.

En las Elecciones Locales en Tabasco en 2009 consiguió la diputación local para desempeñar el cargo en la Anexo:LX Legislatura del Congreso del Estado.

En 2021 fue candidato a diputado local por el distrito 17, resultando electo para desempeñar el cargo en la Anexo:LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Fue presidente de la Comisión de Finanzas en el Congreso del Estado.

En 2006 fue presidente municipal de Jalpa de Méndez.

En 2018, nuevamente, fue electo presidente municipal de Jalpa de Méndez.

En el 2000, durante las Elecciones estatales de Tabasco, fue electo regidor en el municipio de Jalpa de Méndez.

De 2014 a 2017 se desempeñó como director general de Administración en el Gobierno de Tabasco.