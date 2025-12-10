Yolanda Osuna Huerta, alcaldesa del municipio Centro, rindió su informe de gobierno, donde agradeció el respaldo del gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Gracias, señor Gobernador, por su valioso apoyo, juntos hemos inaugurado obras, supervisado proyectos y constatado los efectos positivos en la calidad de vida de las familias del municipio de Centro” Yolanda Osuna, alcaldesa del municipio Centro

Yolanda Osuna resalta obras y programas logrados junto a Javier May y Claudia Sheinbaum

La alcaldesa detalló que el trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales continuará, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del municipio.

Por otra parte, aseguró que se han realizado obras clave en el municipio, como el mejoramiento del sistema de red de agua potable y drenaje, rehabilitaciones de calles de la ciudad y de comunidades.

Yolanda Osuna agradece respaldo de Javier May en obras para transformar Centro (Cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Yolanda Osuna reafirma su compromiso por seguir trabajando en beneficio de las y los miles de tabasqueños que forman parte del municipio Centro.